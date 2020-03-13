"Открытый прием": как медицина становится ближе к людям

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Встретиться с главным врачом медицинского учреждения и задать ему все интересующие вопросы может каждый житель Томской области. В регионе с 2016 года реализуется проект "Открытый прием", который предполагает организацию встреч граждан с главными врачами во всех лечебных учреждениях.

"Открытый прием" — это еще одна возможность для пациента встретиться с главврачом, где гражданин может задать не только личные вопросы, касающиеся своего здоровья или здоровья родных, но и внести свои предложения по организации медпомощи и тем самым улучшить качество повседневной работы медучреждения. Все такие предложения внимательно изучаются администрацией медучреждений и при возможности реализуются", — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

Так, в больнице № 2 пациенты предложили пересмотреть график процедур в лор-кабинете, а один из пациентов Тегульдетской районной больницы обратился с просьбой расписать по времени запись на прием к кардиологу. В обоих случаях администрациями медучреждений предложения обратившихся были учтены. Также томичи обращались с предложением о переносе кабинетов травматолога на первые этажи поликлиник, выделении большего числа регистраторов в часы пик и организации дополнительных мест для заполнения документов.

На встречах с главврачами пациенты интересуются направлением на специализированное лечение в профильные медорганизации, прикреплением на медобслуживание, а также обращаются за консультациями и получением медицинских документов.

С 2016 года состоялось 22 "Открытых приема": в 2016 году прошло две встречи, в 2017 году — четыре, в 2018 и в 2019 годах — по семь встреч. В 2020 году уже состоялось два "Открытых приема", до конца года запланировано еще шесть встреч. С вопросами и предложениями к главным врачам обратились 1289 человек. Как правило, встречи проходят раз в месяц. Проведение "Открытых приемов" анонсируется заранее на сайтах областной администрации и департамента здравоохранения, а также на сайтах медицинских организаций, сообщили в региональном центре медицинской и фармацевтической информации.

"Открытый прием" повышает уровень открытости сферы здравоохранения для пациентов, а также дает пациентам возможность участвовать в организации медпомощи.