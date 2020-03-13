Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Граждане России могут уехать с территории Монголии чартерными рейсами в Москву после решения Улан-Батора о полной отмене регулярных и прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с другими странами, сообщило посольство РФ в Монголии.

"По предварительной информации, одной из авиакомпаний будут организовываться чартерные авиарейсы до Москвы. Стоимость билетов: 432доллара (эконом) и 804 доллара (бизнес)", — говорится в сообщении посольства.

Дипмиссия просит россиян, желающих выехать из Монголии в РФ, до 31 марта зарегистрироваться в консульством отделе посольства не позднее 22 часов 12 марта.

Ранее сообщалось, что в Монголии был зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса, заболевший — гражданин Франции.