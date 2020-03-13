Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-13T00:59+0300
https://ria.ru/20200313/1568485615.html
Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
https://cdn21.img.ria.ru/images/155773/45/1557734592_0:84:3491:2048_1036x0_80_0_0_395d01e9d0ee2ba3ecb2a2696b9a03ad.jpg
РИА Новости

Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами

00:07 13.03.2020 (обновлено: 00:59 13.03.2020)
103
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожий на площади Чингисхана в Улан-Баторе
Прохожий на площади Чингисхана в Улан-Баторе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Граждане России могут уехать с территории Монголии чартерными рейсами в Москву после решения Улан-Батора о полной отмене регулярных и прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с другими странами, сообщило посольство РФ в Монголии.
"По предварительной информации, одной из авиакомпаний будут организовываться чартерные авиарейсы до Москвы. Стоимость билетов: 432доллара (эконом) и 804 доллара (бизнес)", — говорится в сообщении посольства.
Дипмиссия просит россиян, желающих выехать из Монголии в РФ, до 31 марта зарегистрироваться в консульством отделе посольства не позднее 22 часов 12 марта.
Ранее сообщалось, что в Монголии был зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса, заболевший — гражданин Франции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
Выступление артистов в театре традиционных песен и танцев Tumen Ekh
26 августа 2019, 08:00Туризм
Застывшая во времени. Степные кочевники Монголии
121000
ТуризмКоронавирус Covid-19ТуризмНовости - ТуризмУлан-БаторМонголия
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
Информатор Wikileaks Челси Мэннинг
В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
Кенгуру
В Австралии полицейский спас тонувшего кенгуру
Дмитрий Нагиев в кадре из кинофильма Гудбай, Америка
Опубликован трейлер фильма "Гудбай, Америка!" с Дмитрием Нагиевым
Сотрудник полиции
СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
Статуя Свободы в Нью-Йорке
Эксперты оценили возможные потери туротрасли США из-за коронавируса
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Президент Финляндии Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
Боливия временно прекращает авиасообщение с Европой
Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М в Казани
Российские Ту-160 выполнили полет над северной Атлантикой
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
Небоскребы в Дохе.
В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
Забор анализа на коронавирус у водителей
В Израиле двое туристов из Москвы заразились коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Разведку у российских границ вели за неделю 28 самолетов
02:25В штате Мэриленд закрывают школы и запрещают крупные скопления людей
02:23В штаб-квартире ООН подтвердили первый случай заражения коронавирусом
02:08США нанесли в Ираке удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах"
02:04В Киеве проверили трех человек, вернувшихся из Италии с температурой
02:02Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
Лента новостейМолния