Жители МО смогут получить соцвыплаты независимо от работодателей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. С 2020 года жители Подмосковья будут получать социальные выплаты независимого от финансового положения, в котором находится их работодатель. В этом жителям региона поможет Фонд социального страхования, сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство социального развития.
Согласно законопроекту, который разрабатывает Минтруд, с 2021 года в стране выплаты по больничным, декретам и отпускам будет компенсировать Фонд социального страхования. Первый эксперимент с прямыми выплатами запустили восемь лет назад. Тогда его смогли оценить жители Астраханской, Курганской, Новосибирской, Новгородской, Тамбовской областей и Хабаровского края. В этом же году его проведут в 59 регионах России, в том числе в Подмосковье.
"Мы хотим защитить наших граждан и обеспечить им своевременную выплату в полном объеме, чтобы люди не зависели от финансового состояния своих работодателей, у которых, к сожалению, не всегда все бывает хорошо", – подчеркнула первый зампред Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая.
Уточняется, что срок выплаты пособий составляет 10 календарных дней. Для фонда и организаций предусмотрены штрафы за его несоблюдение.