Жители МО смогут получить соцвыплаты независимо от работодателей

Согласно законопроекту, который разрабатывает Минтруд, с 2021 года в стране выплаты по больничным, декретам и отпускам будет компенсировать Фонд социального страхования. Первый эксперимент с прямыми выплатами запустили восемь лет назад. Тогда его смогли оценить жители Астраханской, Курганской, Новосибирской, Новгородской, Тамбовской областей и Хабаровского края. В этом же году его проведут в 59 регионах России, в том числе в Подмосковье.