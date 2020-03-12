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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-03-12T19:26+0300
https://ria.ru/20200312/1568513518.html
Жители МО смогут получить соцвыплаты независимо от работодателей
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РИА Новости

Жители МО смогут получить соцвыплаты независимо от работодателей

19:26 12.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМонета номиналом один рубль с символикой Российского рубля. На заднем плане - герб Российской Федерации на монете номиналом пять рублей РФ
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля. На заднем плане - герб Российской Федерации на монете номиналом пять рублей РФ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. С 2020 года жители Подмосковья будут получать социальные выплаты независимого от финансового положения, в котором находится их работодатель. В этом жителям региона поможет Фонд социального страхования, сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство социального развития.
Согласно законопроекту, который разрабатывает Минтруд, с 2021 года в стране выплаты по больничным, декретам и отпускам будет компенсировать Фонд социального страхования. Первый эксперимент с прямыми выплатами запустили восемь лет назад. Тогда его смогли оценить жители Астраханской, Курганской, Новосибирской, Новгородской, Тамбовской областей и Хабаровского края. В этом же году его проведут в 59 регионах России, в том числе в Подмосковье.

"Мы хотим защитить наших граждан и обеспечить им своевременную выплату в полном объеме, чтобы люди не зависели от финансового состояния своих работодателей, у которых, к сожалению, не всегда все бывает хорошо", – подчеркнула первый зампред Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая.

Уточняется, что срок выплаты пособий составляет 10 календарных дней. Для фонда и организаций предусмотрены штрафы за его несоблюдение.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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