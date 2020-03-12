Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T15:37+0300
https://ria.ru/20200312/1568487650.html
Птичий, свиной и новый. Чему научила прошлая пандемия
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568483531_0:48:2978:1723_1036x0_80_0_0_2422341f993374c405ab0d73bf42a17a.jpg
РИА Новости

Птичий, свиной и новый. Чему научила прошлая пандемия

14:36 12.03.2020 (обновлено: 15:37 12.03.2020)
9912
© REUTERS / Jim Urquhart/File PhotoЗабор анализа на коронавирус у водителей в Денвере, США
Забор анализа на коронавирус у водителей в Денвере, США
© REUTERS / Jim Urquhart/File Photo
МОСКВА,12 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. Новый тип коронавируса 2019-nCoV распространился в 114 странах и вызвал пандемию. Это не первая повальная болезнь мирового масштаба в XXI веке. У человечества был шанс извлечь уроки из свиного и птичьего гриппа, атипичной пневмонии. Но в нынешней ситуации перспективы куда пессимистичнее.

От Китая до Америки

Всемирная организация здравоохранения объявляет пандемию, если вирус распространяется по всему миру и у большинства людей к нему нет иммунитета. "В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что число заражений, смертей и пострадавших стран увеличится", — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По данным организации на 11 марта, от вируса погиб 4291 человек, заболевших — 118 тысяч.
В очаге эпидемии — Китае — все пошло на спад. За минувшие сутки там выявили лишь 19 новых случаев, 9 марта — 40. Причем поправляются и пожилые китайцы: выздоровел 100-летний житель города Ухань.
Но в других странах положение ухудшается: прежде всего, речь идет об Италии, США и Иране. Самая высокая смертность от коронавируса на Апеннинском полуострове: там погибает каждый двадцатый зараженный. Первых заболевших выявили в Турции и Гондурасе, о первых погибших сообщили из Бельгии, Швеции, Ирландии, Болгарии и Индонезии.
© REUTERS / StringerПокупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Stringer
Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй

Урок на будущее

Десять лет назад мир уже сталкивался с пандемией. Свиной грипп, или "мексиканка" — вирус H1N1, который прежде не обнаруживали у людей. Первые больные заразились от инфицированных свиней — это произошло в Мексике ранней весной 2009-го, и власти считали болезнь позднесезонным гриппом. Но вирус быстро распространился в южных штатах США.
В мае болели почти 5,5 тысячи американцев, в Мексике — более 3,5 тысячи, в Канаде — 496. В Китае было всего шесть зараженных, в России — ни одного.
В июне ВОЗ объявила первую в XXI веке пандемию: к тому времени подтвердилось 30 тысяч диагнозов в 74 странах. "Вирус уже невозможно проследить по цепочкам от человека к человеку. Дальнейшее распространение инфекции неизбежно", — признала тогда гендиректор ВОЗ доктор Маргарет Чен.
СМИ твердили о "пандемии страха". Обсуждали даже возможность проникновения вируса на Международную космическую станцию.
В отличие от нового коронавируса, от которого погибают в основном пожилые люди, 80 процентов жертв свиного гриппа — моложе 65-ти. Особенно пострадали страны, где были проблемы с эпиднадзором и контролем за продуктами питания. При этом в ВОЗ подчеркивали, что правильно приготовленная свинина для здоровья неопасна.
© REUTERS / Andreas GebertСанитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
© REUTERS / Andreas Gebert
Санитарно-контрольный пункт на австрийско-итальянской границе
Даже Западная Европа оказалась не в состоянии противостоять эпидемии. Возникли трудности с логистикой, разработкой вакцин и взаимодействием с врачами "переднего края".
В 2009 году, по данным ВОЗ, от свиного гриппа погибли 18 449 человек (в России 3122 переболели, скончались 14). Однако позднее эти результаты подвергли сомнению. Так, журнал PLOS Medicine утверждал, что пандемический грипп унес жизни 203 тысяч человек.
Экономические последствия "мексиканки" тоже были тяжелыми. Мировая туриндустрия потеряла 2,2 миллиарда долларов. Кроме того, многие страны запрещали импорт свинины, хотя эксперты, в том числе бывший генсек ООН Пан Ги Мун, считали это необоснованным.
В то же время авиаперевозки не ограничивали. Россияне по собственной инициативе отказывались летать, например, в Испанию, но никаких официальных рекомендаций МИД не было.
Десять лет назад ВОЗ констатировала, что мир оказался "плохо подготовлен к сильным пандемиям гриппа и любым глобальным длительным и угрожающим общественному здравоохранению чрезвычайным ситуациям".
Дезинфекционная обработка улиц в Венеции, Италия
Вчера, 08:00
"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса

От пандемии до пандемии

Начало столетия запомнилось еще атипичной пневмонией. С ноября 2002-го по июль 2003-го погибло 774 человека, а всего заболевших было 8096. Затем в Азии произошла вспышка птичьего гриппа, вызванная вирусом H5N1, который поражал домашнюю птицу. Вирус распространялся среди разных животных и передавался людям. С 2003 по 2009 год от этого недуга умерли 262 человека в 16 странах мира.
В прошлом веке пандемии случались каждые несколько десятков лет.
В 1957-1958-м, а затем в 1968-м по миру прокатились две волны "азиатского" гриппа, унеся от одного до четырех миллионов жизней. Но самая губительная эпидемия была в 1918-1919 году.
Испанский грипп, или "испанку", породил вирус гриппа типа А/H1N1. Причем он вовсе не из Испании — просто именно в этой стране сообщили о первых жертвах. Считается, что вирус появился в Индокитае, откуда попал в США, а там в штате Канзас уже началась эпидемия. Вместе с солдатами и рабочими во время Первой мировой войны инфекция перекочевала в Европу.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВрач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево
Врач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Врач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево
В условиях антисанитарии, скудного питания и окопной жизни болезнь быстро распространилась в армии. Когда война закончилась, демобилизованные разнесли заразу по всей Европе, а оттуда морем она добралась и до других континентов.
Избежать "испанки" удалось некоторым труднодоступным районам Бразилии, владениям Франции и США в Тихом океане благодаря жестким карантинным мерам — никаких контактов с внешним миром. На карантине долго держалась и Австралия.
"Испанка" — самая смертоносная болезнь в истории: за два года от нее погибли от 20 до 50 миллионов человек, а около трети населения планеты — 500 миллионов — ею переболели.
374142468
Обсудить 2
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПтичий грипп H7N9 в Китае
Рекомендуем
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Случаи пандемий в мире в XX веке
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Дезинфекционная обработка улиц в Венеции, Италия
"Как жить? Как рожать?" Италия в панике от эпидемии коронавируса
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
Пустые улицы, закрытые магазины: коронавирус в Италии
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
В Кремле оценили вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Кудрин заявил об угрозе нового кризиса
Песня Uno группы Little Big для Евровидения-2020
Little Big представила песню для Евровидения
Надежда Богданова в больнице
В Екатеринбурге пациентку лечили в коридоре — умерла через два дня
Протесты в Бангкоке, 2010 год
Массовые акции протеста в Бангкоке (2010)
Председатель правительства Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о "новой нефти" XXI века
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Мод Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
01:59Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
23:55В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
Лента новостейМолния