Птичий, свиной и новый. Чему научила прошлая пандемия

МОСКВА,12 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. Новый тип коронавируса 2019-nCoV распространился в 114 странах и вызвал пандемию. Это не первая повальная болезнь мирового масштаба в XXI веке. У человечества был шанс извлечь уроки из свиного и птичьего гриппа, атипичной пневмонии. Но в нынешней ситуации перспективы куда пессимистичнее.

От Китая до Америки

Всемирная организация здравоохранения объявляет пандемию, если вирус распространяется по всему миру и у большинства людей к нему нет иммунитета. "В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что число заражений, смертей и пострадавших стран увеличится", — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По данным организации на 11 марта, от вируса погиб 4291 человек, заболевших — 118 тысяч.

В очаге эпидемии — Китае — все пошло на спад. За минувшие сутки там выявили лишь 19 новых случаев, 9 марта — 40. Причем поправляются и пожилые китайцы: выздоровел 100-летний житель города Ухань.

Но в других странах положение ухудшается: прежде всего, речь идет об Италии, США и Иране. Самая высокая смертность от коронавируса на Апеннинском полуострове: там погибает каждый двадцатый зараженный. Первых заболевших выявили в Турции и Гондурасе, о первых погибших сообщили из Бельгии, Швеции, Ирландии, Болгарии и Индонезии.

© REUTERS / Stringer Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй © REUTERS / Stringer Покупатель в супермаркете в городе Ухань, провинция Хубэй

Урок на будущее

Десять лет назад мир уже сталкивался с пандемией. Свиной грипп, или "мексиканка" — вирус H1N1, который прежде не обнаруживали у людей. Первые больные заразились от инфицированных свиней — это произошло в Мексике ранней весной 2009-го, и власти считали болезнь позднесезонным гриппом. Но вирус быстро распространился в южных штатах США.

В мае болели почти 5,5 тысячи американцев, в Мексике — более 3,5 тысячи, в Канаде — 496. В Китае было всего шесть зараженных, в России — ни одного.

В июне ВОЗ объявила первую в XXI веке пандемию: к тому времени подтвердилось 30 тысяч диагнозов в 74 странах. "Вирус уже невозможно проследить по цепочкам от человека к человеку. Дальнейшее распространение инфекции неизбежно", — признала тогда гендиректор ВОЗ доктор Маргарет Чен.

СМИ твердили о "пандемии страха". Обсуждали даже возможность проникновения вируса на Международную космическую станцию.

В отличие от нового коронавируса, от которого погибают в основном пожилые люди, 80 процентов жертв свиного гриппа — моложе 65-ти. Особенно пострадали страны, где были проблемы с эпиднадзором и контролем за продуктами питания. При этом в ВОЗ подчеркивали, что правильно приготовленная свинина для здоровья неопасна.

Даже Западная Европа оказалась не в состоянии противостоять эпидемии. Возникли трудности с логистикой, разработкой вакцин и взаимодействием с врачами "переднего края".

В 2009 году, по данным ВОЗ, от свиного гриппа погибли 18 449 человек (в России 3122 переболели, скончались 14). Однако позднее эти результаты подвергли сомнению. Так, журнал PLOS Medicine утверждал, что пандемический грипп унес жизни 203 тысяч человек.

Экономические последствия "мексиканки" тоже были тяжелыми. Мировая туриндустрия потеряла 2,2 миллиарда долларов. Кроме того, многие страны запрещали импорт свинины, хотя эксперты, в том числе бывший генсек ООН Пан Ги Мун, считали это необоснованным.

В то же время авиаперевозки не ограничивали. Россияне по собственной инициативе отказывались летать, например, в Испанию, но никаких официальных рекомендаций МИД не было.

Десять лет назад ВОЗ констатировала, что мир оказался "плохо подготовлен к сильным пандемиям гриппа и любым глобальным длительным и угрожающим общественному здравоохранению чрезвычайным ситуациям".

От пандемии до пандемии

Начало столетия запомнилось еще атипичной пневмонией. С ноября 2002-го по июль 2003-го погибло 774 человека, а всего заболевших было 8096. Затем в Азии произошла вспышка птичьего гриппа, вызванная вирусом H5N1, который поражал домашнюю птицу. Вирус распространялся среди разных животных и передавался людям. С 2003 по 2009 год от этого недуга умерли 262 человека в 16 странах мира.

В прошлом веке пандемии случались каждые несколько десятков лет.

В 1957-1958-м, а затем в 1968-м по миру прокатились две волны "азиатского" гриппа, унеся от одного до четырех миллионов жизней. Но самая губительная эпидемия была в 1918-1919 году.

Испанский грипп, или "испанку", породил вирус гриппа типа А/H1N1. Причем он вовсе не из Испании — просто именно в этой стране сообщили о первых жертвах. Считается, что вирус появился в Индокитае, откуда попал в США, а там в штате Канзас уже началась эпидемия. Вместе с солдатами и рабочими во время Первой мировой войны инфекция перекочевала в Европу.

В условиях антисанитарии, скудного питания и окопной жизни болезнь быстро распространилась в армии. Когда война закончилась, демобилизованные разнесли заразу по всей Европе, а оттуда морем она добралась и до других континентов.

Избежать "испанки" удалось некоторым труднодоступным районам Бразилии, владениям Франции и США в Тихом океане благодаря жестким карантинным мерам — никаких контактов с внешним миром. На карантине долго держалась и Австралия.