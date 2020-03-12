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Эксперт оценил эффективность мер против коронавируса в России
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РИА Новости

Эксперт оценил эффективность мер против коронавируса в России

13:34 12.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Объявление пандемии коронавирусной инфекции предназначено в большей степени для стран, которые принимали недостаточные меры в борьбе с инфекцией, в России эпидемии пока нет, принимаемые меры показывают свою эффективность, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.
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"Объявление пандемии - это для всех стран, может быть, какие-то принимали недостаточное меры, какие-то считали, что к ним не дойдет. Это больше для тех стран, которые не принимают меры",- сказал Малеев РИА Новости.
Он отметил, что принимаемые меры в России по противодействию распространения коронавирусной инфекции пока эффективны, это видно по низкому числу больных. Эпидемии коронавируса в России пока нет, подчеркнул Малеев.
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Эксперт уточнил, что в последний раз пандемию объявляли в конце 2009 года из-за свиного гриппа.
В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 - у граждан России, вернувшихся из Италии, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаВиктор МалеевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Южная КореяКитайЯпонияИранИталияОбщество
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