Рост бронирований туров по России не связан с коронавирусом

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют рост бронирований летних туров по внутренним направлениям и утверждают, что он не связан с коронавирусом, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.

"По итогам первых месяцев 2020 года практически все участники рынка отмечают общий рост объемов раннего бронирования лета по внутрироссийским направлениям по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — сказано в релизе.

В основном туроператоры фиксируют рост летних бронирований по России в пределах от семи до 20 процентов. Большей популярностью пользуются курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии.