Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-12T14:10+0300
https://ria.ru/20200312/1568481311.html
Рост бронирований туров по России не связан с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/155897/86/1558978662_0:107:3072:1835_1036x0_80_0_0_6ecbcfbb22c2a154a910156048e20620.jpg
РИА Новости

Рост бронирований туров по России не связан с коронавирусом

14:10 12.03.2020
344
© РИА Новости / Александр ГальперинТуристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Туристы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют рост бронирований летних туров по внутренним направлениям и утверждают, что он не связан с коронавирусом, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
"По итогам первых месяцев 2020 года практически все участники рынка отмечают общий рост объемов раннего бронирования лета по внутрироссийским направлениям по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — сказано в релизе.
В основном туроператоры фиксируют рост летних бронирований по России в пределах от семи до 20 процентов. Большей популярностью пользуются курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии.
"На данный момент ситуация с коронавирусом никак не влияет на увеличение продаж туров по России. Данная проблема имеет мировой характер, и если эпидемия начнется в России, то туристы не захотят вообще никуда ехать по причине возникновения риска собственному здоровью и здоровью близких", — говорит представитель крупного туроператора.
Вид на Успенский собор в Смоленске
Вчера, 08:00Туризм
Выходные в Смоленске. Что посмотреть и купить
150000
ТуризмКоронавирус Covid-19РоссияТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
Рекомендуем
Андрей Белоусов
Белоусов заявил об отсутствии рисков подорожания товаров
Первый вице-премьер Андрей Белоусов
Правительство имеет план мер на случай ухудшения ситуации в экономике
Шезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
Мальдивы объявили режим ЧС в стране из-за коронавируса
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Продавец в защитных перчатках продает банку пива в одном из магазинов Мадрида
Мадрид попросил не распространять слухи о закрытии города
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
В АТОР сообщили о практически полной остановке продаж туров в Россию
Машина скорой помощи в Польше
В Польше зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин раскритиковал прогноз Минэкономразвития по России
Нефтяной станок-качалка
Рейтер сообщил о желании Эр-Рияда вытеснить российскую нефть Urals
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Bloomberg назвал ключевые преимущества России в нефтяной войне
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Аэропорт Фьюмичино в Риме
Римские аэропорты закрыли часть терминалов
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" снизил тарифы на международные рейсы
Статуя Свободы в Нью-Йорке
Эксперты оценили возможные потери туротрасли США из-за коронавируса
Добыча нефти
Эксперт оценил влияние снижения цен на нефть Saudi Aramco на Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
23:55В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
23:50Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
23:49Little Big представила песню для Евровидения
Лента новостейМолния