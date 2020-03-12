Кусь! Пять главных фактов о клещах в Москве

Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций "Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"

Необычно бесснежная для Москвы зима сменилась весенней оттепелью и пробуждением природы. К сожалению, вместе с ней просыпаются и не самые приятные обитатели городской фауны – клещи. Стоит ли уже сейчас соблюдать осторожность во время прогулок в парках и как уберечь себя от укуса клеща, РИА Новости рассказал главный специалист ГПБУ " Мосприрода " Валентин Волков.

Ранний подъем

Клещи просыпаются и становятся опасными для человека, когда температура воздуха устанавливается на отметке выше 5 градусов тепла, объясняет Волков. Плюсовая температура пришла в Москву в конце необычно теплой зимы, соответственно, первые клещи пробудились в конце февраля.

"В определенных природных зонах они уже есть", – поясняет Волков. Однако теплая зима этого года в данном случае не сыграла ключевой роли. Бывали случаи, когда оттепель наступала в разгар по-настоящему холодной зимы, и клещи также начинали просыпаться.

Специалисты "Мосприроды" ведут наблюдения за клещами на природных территориях города, проводят совместные рейды с Санэпидемнадзором. Волков, впрочем, отмечает: несмотря на потенциальную опасность клещей, москвичам стоит помнить, что на природных территориях города их не так много благодаря сбалансированной экологии.

"В этом, например, помогают скворцы – естественные враги клещей, которые отлично питаются ими", ­– отмечает он.

Вредная обработка

Природные зоны Москвы не обрабатываются от клещей, и на то есть две основные причины.

"Во-первых, акарицидные средства высокотоксичны. Обработав парк, можно причинить вред не только самим вредителям, но также природе и людям, которые гуляют в зеленых зонах", – объясняет Волков.

Во-вторых, даже на обработанных территориях эффект средства против клещей продержится до первого дождя. После того, как яд смоет, все придется начинать заново.

В Москве клещи представляют меньше опасности в плане энцефалита, так как далеко не все насекомые им инфицированы, поясняет главный специалист "Мосприроды".

"В нашей местности, можно сказать, это даже экзотика. Например, на Дальнем Востоке инфицировано около 20% клещей, на Урале – порядка 6%, в Москве этот процент еще меньше. Таким образом, масштабная обработка природных территорий от клещей имеет смысл именно в районах с высокой энцефалитной опасностью", – уверяет Волков.

Правильная экипировка

Чтобы избежать неприятного укуса клеща во время лесной прогулки, необходимо одеваться соответствующим образом. Одежду стоит выбирать более светлую – на этом фоне клещ или любое другое насекомое будет заметно, указывает Волков. Разумеется, следует отдать предпочтение брюкам, так как их удобнее заправить в носки. Рубашку или футболку также нужно заправлять в брюки.

"Клещи обычно поднимаются по человеку вверх, поэтому давать им такой возможности не нужно. Можно воспользоваться средством, которое клещей отпугивает – это, например, аэрозоль "Дэта". Средство действует до пяти часов, перед выходом при желании можно нанести его на одежду по инструкции", – говорит специалист.

Волков подчеркивает: очень важно во время прогулки прислушиваться к своим ощущениям. Клещ кусает не сразу, какое-то время он ползает по человеку, выбирая место, куда впиться.

"При укусе клещ впрыскивает жертве обезболивающее, из-за этого укус не чувствуется, и паразита можно обнаружить только спустя несколько часов. Но пока клещ только ползет по коже, это достаточно отчетливо ощущается, так что игнорировать сигналы своего тела не стоит", – заключает Волков.

Не только энцефалит

Помимо клещевого энцефалита, насекомые переносят клещевой боррелиоз, так называемую болезнь Лайма. Однако не всякий укус неизбежно приводит к заболеванию. По словам Волкова, все зависит от того, был ли клещ инфицирован, какой у человека иммунитет и насколько быстро клеща удалось извлечь.

Извлечь нельзя травмировать

"Если клещ укусил вас в двух шагах от медицинского учреждения, можно, конечно, обратиться за помощью к специалистам. Если такой возможности нет, лучше не терять времени и вытащить его самостоятельно", – предупреждает главный специалист "Мосприроды".

Действовать необходимо аккуратно, чтобы извлечь хоботок полностью и при этом не раздавить клеща. Если клеща повредить, он сразу же впрыснет в кровь большое количество инфицированной жидкости.

"Существуют разные способы удаления клеща. Можно, конечно, намазать его маслом или спиртом, чтобы перекрыть насекомому доступ к кислороду – через какое-то время оно высунет хоботок самостоятельно. Однако эти методы не очень эффективны, так как клещ может еще довольно долго получать кислород из человеческой крови", – объясняет Волков.