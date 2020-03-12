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2020-03-12T12:55+0300
https://ria.ru/20200312/1568475493.html
Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568472862_0:372:1206:1050_1036x0_80_0_0_a7566990f335243284bba49ef6710a39.jpg
РИА Новости

Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов

10:57 12.03.2020 (обновлено: 12:55 12.03.2020)
4956
Реклама одного из производителей мягкой мебели
Реклама одного из производителей мягкой мебели
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Представители мебельной фабрики Home Collection прокомментировали ситуацию с рекламой, в которой расцветку диванов сравнили с цветом кожи людей разных рас.
Как пояснила радиостанции "Говорит Москва" ведущий бренд-менеджер компании Василиса Карпухина, скандальный пост уже удалили, а с сотрудниками проведут разъяснительную работу. На вопрос об авторских правах на снимок (впервые это фото появилось в 2018 году на empoweringwomennow.com.), она ответить не смогла.
Коллаж из фотографии моделей с разным цветом кожи и снимка соответствующих им оттенков диванных обивок появился в группе фабрики в соцсети "ВКонтакте" в конце января.
"Каждый цвет кожи является самодостаточным и уникальным, в то же время сочетание нескольких цветов кож позволяет создавать натуральные колористические решения", — говорилось в подписи к снимку.
Популярность публикация получила на днях, когда на нее обратил внимание Telegram-канал "Беспощадный пиарщик". Комментаторы возмутились и обвинили компанию в расизме.
Магазин компании H&M. Архивное фото
17 января 2018, 13:15
Семья мальчика из рекламы H&M переехала из-за расистского скандала
205181911
Обсудить 5
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Расизм - это занижение достоинств одной трассы перед другой. А тут где расизм? Оставьте диваны в покое.
12 марта, 11:17
DIDenis Inkognito
1900000
Только зацикленные на расизме могли его здесь увидеть. Здесь наоборот разные рассы в одно значении.
12 марта, 11:26
TTTipys Tipys
1000000
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