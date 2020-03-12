Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Представители мебельной фабрики Home Collection прокомментировали ситуацию с рекламой, в которой расцветку диванов сравнили с цветом кожи людей разных рас.

"Каждый цвет кожи является самодостаточным и уникальным, в то же время сочетание нескольких цветов кож позволяет создавать натуральные колористические решения", — говорилось в подписи к снимку.