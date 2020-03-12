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МСП Банк профинансировал семейный бизнес в Чувашской Республике
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РИА Новости

МСП Банк профинансировал семейный бизнес в Чувашской Республике

10:38 12.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. МСП Банк оказал финансовую поддержку семейному бизнесу в Чувашской Республике, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Банк открыл кредит на сумму 6 миллионов рублей индивидуальному предпринимателю по ставке 10,1% годовых на 36 месяцев. Сделка реализована с помощью агента МСП Банка в Чебоксарах – Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике.
Полученные средства будут направлены предпринимателем на расширение парка грузовых автомобилей. Как ожидается, благодаря финансовой поддержке предприятие сможет удовлетворить растущий спрос клиентов на услуги по перевозке грузов, повысить безопасность услуг и обеспечить дальнейший рост объёмов заказов.
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Предприниматель Игорь Десятниченко вместе с супругой более 10 лет работают в сфере оказания услуг по грузовым автоперевозкам. Семейный бизнес постоянно развивается и на сегодняшний день насчитывает несколько единиц грузовых седельных тягачей с полуприцепами, отмечается в сообщении.
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Корпорация МСПЧувашская Республика (Чувашия)
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