В Иркутской области завели дело после пожара, где погибли пять человек

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме в поселке, где погибли пять человек, среди которых три ребенка, сообщается на сайт СК РФ.
Сообщение о пожаре на улице Советской села Казачинское поступило в 00.45 четверга (19.45 мск среды). На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны деревянный дом был полностью в огне, площадь пожара составляла 144 квадратных метра. На месте находилась владелица дома, которая сообщила, что внутри здания находятся пять человек.
Отмечается, что в ходе тушения пожара обнаружены дела пяти погибших: мужчины, женщины и трех детей.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.