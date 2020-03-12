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В Иркутской области завели дело после пожара, где погибли пять человек
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РИА Новости

В Иркутской области завели дело после пожара, где погибли пять человек

10:10 12.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме в поселке, где погибли пять человек, среди которых три ребенка, сообщается на сайт СК РФ.
Сообщение о пожаре на улице Советской села Казачинское поступило в 00.45 четверга (19.45 мск среды). На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны деревянный дом был полностью в огне, площадь пожара составляла 144 квадратных метра. На месте находилась владелица дома, которая сообщила, что внутри здания находятся пять человек.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 февраля, 15:35
СК завел дело о гибели трех человек при пожаре в Ленинградской области
Отмечается, что в ходе тушения пожара обнаружены дела пяти погибших: мужчины, женщины и трех детей.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.
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Следственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьПроисшествия
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