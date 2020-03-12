В Иркутской области завели дело после пожара, где погибли пять человек

Сообщение о пожаре на улице Советской села Казачинское поступило в 00.45 четверга (19.45 мск среды). На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны деревянный дом был полностью в огне, площадь пожара составляла 144 квадратных метра. На месте находилась владелица дома, которая сообщила, что внутри здания находятся пять человек.