Силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 21 нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 11 раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 16 мин калибрами 82 и 120 миллиметров, также применялось стрелковое вооружение и гранатометы, в зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов ДНР.