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Силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:49 12.03.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 21 нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 11 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 16 мин калибрами 82 и 120 миллиметров, также применялось стрелковое вооружение и гранатометы, в зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов ДНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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