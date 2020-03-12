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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-12T10:38+0300
https://ria.ru/20200312/1568465123.html
Минэнерго рассказало, когда цены на нефть вернутся к $40-45
https://cdn23.img.ria.ru/images/151476/77/1514767763_0:65:3078:1796_1036x0_80_0_0_b8bddbb31cf172bc5408bb8fc8f5e838.jpg
РИА Новости

Минэнерго рассказало, когда цены на нефть вернутся к $40-45

04:01 12.03.2020 (обновлено: 10:38 12.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в интервью агентству Рейтер заявил, что в ведомстве ожидают восстановления цен на нефть до 40-45 долларов за баррель во второй половине текущего года.
По его словам, стоимость продолжит расти и в следующем году, если не будет никаких неожиданных факторов.
Замглавы ведомства подчеркнул, что такая цена справедливая и обеспечит восполнение добычи.
В то же время чиновник считает, что в ближайшие четыре-шесть месяцев станет заметно падение нефтедобычи.
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Срыв сделки ОПЕК+

Также Сорокин прокомментировал срыв сделки ОПЕК+ и дальнейшее снижение нефтяных котировок.
По словам чиновника, картель просил Россию еще на 300 тысяч баррелей в сутки сократить добычу. При этом замглавы ведомства подчеркнул, что сделать это технически очень сложно. Сорокин добавил, что каждое сокращение — это риск.
"Очень легко оказаться в ситуации замкнутого круга, когда, срезая один раз, через две недели ты получаешь еще большую и еще худшую реакцию, потому что нефть сначала отскакивает немного, а затем снова падает, потому что спрос продолжает падать", — сказал он.
Сорокин отметил, что неправильно урезать добычу сырья, когда падение спроса не достигло дна.
Нефтяной станок-качалка
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Нулевой рост спроса

По мнению замминистра, в текущем году рост спроса на сырье может быть нулевым из-за коронавируса. При этом ранее эксперты прогнозировали рост почти на миллион баррелей в сутки.
Как отметил чиновник, все будет зависеть от того, насколько сильным будет психологический эффект, вызванный распространением Covid-19.
"Бороться с ситуацией падающего спроса, когда дно неочевидно и неясно, где оно находится, мы не можем", — сказал замминистра.
Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По последним данным, общее количество заражений составило 125800 человек в 114 странах, скончались 4615 человек.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьПавел СорокинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКЭкономика
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