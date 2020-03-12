Минэнерго рассказало, когда цены на нефть вернутся к $40-45

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Замглавы Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в интервью агентству Рейтер заявил, что в ведомстве ожидают восстановления цен на нефть до 40-45 долларов за баррель во второй половине текущего года.

По его словам, стоимость продолжит расти и в следующем году, если не будет никаких неожиданных факторов.

Замглавы ведомства подчеркнул, что такая цена справедливая и обеспечит восполнение добычи.

В то же время чиновник считает, что в ближайшие четыре-шесть месяцев станет заметно падение нефтедобычи.

Срыв сделки ОПЕК+

Также Сорокин прокомментировал срыв сделки ОПЕК+ и дальнейшее снижение нефтяных котировок.

По словам чиновника, картель просил Россию еще на 300 тысяч баррелей в сутки сократить добычу. При этом замглавы ведомства подчеркнул, что сделать это технически очень сложно. Сорокин добавил, что каждое сокращение — это риск.

"Очень легко оказаться в ситуации замкнутого круга, когда, срезая один раз, через две недели ты получаешь еще большую и еще худшую реакцию, потому что нефть сначала отскакивает немного, а затем снова падает, потому что спрос продолжает падать", — сказал он.

Сорокин отметил, что неправильно урезать добычу сырья, когда падение спроса не достигло дна.

Нулевой рост спроса

По мнению замминистра, в текущем году рост спроса на сырье может быть нулевым из-за коронавируса. При этом ранее эксперты прогнозировали рост почти на миллион баррелей в сутки.

Как отметил чиновник, все будет зависеть от того, насколько сильным будет психологический эффект, вызванный распространением Covid-19.

"Бороться с ситуацией падающего спроса, когда дно неочевидно и неясно, где оно находится, мы не можем", — сказал замминистра.