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Эксперт оценил влияние объявления пандемии на рынок нефти
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РИА Новости

Эксперт оценил влияние объявления пандемии на рынок нефти

02:47 12.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар – РИА Новости. Объявление коронавируса пандемией может спровоцировать дальнейшее падение на рынке нефти, которое уже достигло своих критических значений для отрасли, считает экс-министр энергетики Аргентины, основатель консалтинговой компании в энергетике Apud&Asociados Эмилио Хосе Апуд.
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Он напомнил, что в последнее время на рынок нефти оказали негативное влияние новые геополитические и экономические факторы, которые привели к серьезному падению цен. Это эпидемия коронавируса, затронувшая экономическую активность наиболее сильных игроков в мировой торговле и промышленности и спровоцировавшая снижение спроса на энергоносители на 20%, а также распад сделки ОПЕК+.
"Да, конечно. По мере ухудшения ситуации с пандемией (коронавируса) экономическая активность все больше будет подвержена негативному влиянию в части транспорта, торговли, производства и оказания услуг. До настоящего времени падение спроса на энергоносители составляло 20%, но, если ситуация обострится, оно может быть и больше. Очевидно, это приведет к падению цен, особенно если компании будут наращивать добычу", - сообщил Апуд РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать дальнейшего падения на рынке нефти.
Вместе с тем, текущее снижение цен уже можно считать критическим для отрасли, полагает эксперт. "Я думаю то, что мы пришли к 35 долларам, уже критично… Эти цены истощают запасы, снижают возможность инвестирования и повышают затраты на производство", - сказал экс-министр энергетики.
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По состоянию на 21.31 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,49% - до 35,93 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,64% - до 33,11 доллара за баррель.
ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек.
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