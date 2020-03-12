Эксперт оценил влияние объявления пандемии на рынок нефти

"Да, конечно. По мере ухудшения ситуации с пандемией (коронавируса) экономическая активность все больше будет подвержена негативному влиянию в части транспорта, торговли, производства и оказания услуг. До настоящего времени падение спроса на энергоносители составляло 20%, но, если ситуация обострится, оно может быть и больше. Очевидно, это приведет к падению цен, особенно если компании будут наращивать добычу", - сообщил Апуд РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать дальнейшего падения на рынке нефти.