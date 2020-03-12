Болезни грязного рта. Простой способ защититься от рака и инфаркта

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно исследованиям, инсульт, инфаркт, рак и даже нейродегенеративные болезни часто возникают из-за того, что люди недостаточно хорошо чистят зубы или же вовсе не соблюдают гигиену рта. Патогенные микроорганизмы не представляют опасности, пока находятся в ротовой полости. Но кариес и заболевания десен открывают им путь в кровеносные сосуды. В результате микробы разносятся по всему организму, мешая ему нормально функционировать.

От зубов к сердцу

По данным итальянских ученых, люди, у которых есть кариес или заболевания десен, почти на 25 процентов чаще страдают болезнями сердца и сосудов. При этом риск внезапной смерти у пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, значительно выше, если они плохо следят за полостью рта.

Дело в том, что при кариесе или пародонтите обитающие во рту стрептококки через воспаленные десны попадают в систему кровообращения. Там они вырабатывают специальный белок, заставляющий тромбоциты слипаться. Соединенные таким образом клетки, с одной стороны, создают пленку вокруг бактерии, которая защищает ее от иммунной системы и антибиотиков. А с другой — приводят к образованию сгустков крови, которые закупоривают сосуды, вызывают их воспаление и ограничивают доставку крови в сердце и мозг. В результате у человека случается инфаркт, инсульт, развиваются другие сердечные заболевания.

"Если плохо чистить зубы или совсем этого не делать, размножившиеся во рту микроорганизмы вызовут кариес и воспаление десен, что может привести к гибели соединительного эпителия — слоя в одну клеточку, расположенного между эмалью и десной. Он не позволяет патогенам проникать в сосуды десен и сосудистое русло. Как только эпителий погиб (а главный признак этого — кровоточащие десны при чистке зубов), путь микробам внутрь организма открыт. Кроме того, в сосудистое русло попадают и пенистые клетки — в них превращаются погибшие макрофаги, которых в норме захватывают и переваривают бактерии во рту. Эти пенистые клетки содержат эфиры холестерина и легко приклеиваются к внутренней оболочке сосуда. Иными словами, образуется атеросклеротическая бляшка. А теперь представьте, что некоторые патогены при попадании в сосуды вызывают слипание тромбоцитов. И если эти склеенные тромбоциты садятся на атеросклеротическую бляшку, получается внутрисосудистый тромб. А это один шаг до катастрофы", — рассказала директор Института стоматологии имени Е. В. Боровского Сеченовского университета профессор Ирина Макеева, выступая на лекции "Уход за полостью рта — искусство, наука и огромное удовольствие".

© Иллюстрация РИА Новости Соединительный эпителий расположен между эмалью зуба и десной. Он не позволяет бактериям, живущим во рту, проникать в сосуды десен и сосудистое русло. Если же человек долго неправильно чистит зубы или вообще этого не делает, то соединительный эпителий погибает. В результате зуб и его пародонтальный карман становятся входными воротами инфекции © Иллюстрация РИА Новости Соединительный эпителий расположен между эмалью зуба и десной. Он не позволяет бактериям, живущим во рту, проникать в сосуды десен и сосудистое русло. Если же человек долго неправильно чистит зубы или вообще этого не делает, то соединительный эпителий погибает. В результате зуб и его пародонтальный карман становятся входными воротами инфекции

Воспаленные десны — воспаленный мозг

По мнению американских исследователей, если не заморачиваться чисткой зубов, можно заработать болезнь Альцгеймера. Дело в том, что во рту обитают бактерии Porphyromonas gingivalis, которые, размножившись, способны вызывать пародонтоз — воспалительное заболевание десен.

В этом случае микробы могут попадать в сосуды и через кровеносное русло распространяться по всему организму, в том числе проникать в мозг. Там они начинают производить гингинпаины — ферменты-протеазы, которые режут связи между аминокислотами в белках.

Авторы работы показали на клеточных культурах и мышах, что появление в нервных клетках гингипаинов связано с повреждением тау-белков, ответственных за стабилизацию и дестабилизацию микротрубочек. Когда тау-белки ломаются — а именно это происходит при болезни Альцгеймера — они перестают стабилизировать цитоскелет клетки.

Судя по всему, гингипаины начинают повреждать тау-белки уже через час после попадания в организм человека Porphyromonas gingivalis. Лечение антибиотиками не убивает эту бактерию, а только вырабатывает у нее устойчивость к лекарственным препаратам.

Рак с зубами

Согласно целому ряду исследований, проблемы с зубами и деснами могут способствовать появлению злокачественных опухолей, и речь не только о раке слизистой оболочки рта. Так, американские и итальянские ученые показали , что у людей, страдавших периодонтитом и потерей зубов, увеличивался риск развития злокачественных новообразований поджелудочной железы.

По данным британских специалистов, у людей с больными зубами выше шансы заболеть раком печени, желчного пузыря и желчных протоков. Причем наиболее вероятно возникновение гепатоцеллюлярной карциномы — самого распространенного вида опухоли печени.

"Научно доказано, что постоянное воспаление во рту — а у нас многие люди живут с этим годами — может вызывать онкологическое заболевание слизистой оболочки. Об этом обязательно надо говорить, тем более что уход за зубами и деснами способен предотвратить и другие неприятные последствия для здоровья", — отметила профессор Ирина Макеева.

По крайней мере, почти 40 тысяч жителей Тайваня, вовремя начав лечить зубы, значительно снизили шансы заболеть сразу несколькими видами рака. Это выявила группа ученых, в течение нескольких лет наблюдавшая за показателями их здоровья.

Зубная щетка от всех болезней

Корейские ученые, изучив данные свыше 160 тысяч человек в возрасте от 40 до 79 лет, подсчитали , что у тех, кто чистит зубы три раза в день и чаще, значительно реже возникает мерцательная аритмия и сердечная недостаточность. Скорее всего, это связано с тем, что регулярная чистка зубов уменьшает количество бактерий в субгингивальной биопленке — поддесневом зубном налете, развивающемся в карманах между зубами и деснами.