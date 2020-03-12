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Советско-финляндская война 1939-1940 годов
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РИА Новости

Советско-финляндская война 1939-1940 годов

07:18 12.03.2020
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© РИА Новости / Ф. Левшин / Перейти в фотобанкСоветская-Финская война 1939-1940 годов
Советская-Финская война 1939-1940 годов
© РИА Новости / Ф. Левшин
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Советско-финляндская война 1939-1940 годов (Советско-финская война, в Финляндии известна как Зимняя война) – вооруженный конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года.
Война явилась порождением крайнего обострения межгосударственных отношений, обусловленных всем ходом развития европейской военно-политической ситуации, вылившейся в начало Второй мировой войны.
Руководство Финляндии, считавшее Советский Союз единственным потенциальным противником, представляющим угрозу независимости страны, старалось во всем противодействовать ему. Кроме того, в стране были сильны националистические настроения, ставившие целью расширение границ государства на восток. Считалось, что как минимум Кольский полуостров и Карелия должны быть присоединены к Финляндии.
Для СССР Финляндия была соседом, территория которого могла быть использована для развертывания войск более серьезных противников. В конце 1930-х годов советское руководство видело в качестве главных потенциальных противников Германию и Польшу, с которыми у Финляндии были тесные контакты.
В условиях угрозы германской агрессии Советский Союз стремился укрепить безопасность северо-западных границ СССР и улучшить свое военно-стратегическое положение. Согласно Тартускому мирному договору от 14 октября 1920 года, заключенному между РСФСР и Финляндией, советско-финская граница на Карельском перешейке проходила в 32 километрах от Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Северный берег Финского залива напротив Кронштадта был территорией Финляндии, а принадлежавшие ей острова в Финском заливе затрудняли выход советского флота в Балтийское море. Таким образом, линия границы порождала проблему обеспечения взаимной безопасности.
Пытаясь добиться своих целей мирным путем, советское руководство в 1939 году попросило Финляндию предоставить ей в аренду полуостров Ханко и несколько островов в Финском заливе в обмен на большую по площади советскую территорию в Карелии с последующим заключением договора о взаимопомощи.
Финляндия, где в правительственных и военных кругах были сильны прогерманские настроения, ответила отказом. Она была согласна лишь незначительно отодвинуть границу к северу от Ленинграда. Финское правительство считало, что принятие советских требований ослабит стратегические позиции государства, приведет к утрате Финляндией нейтралитета и ее подчинению СССР. Советское руководство, в свою очередь, не желало отказываться от своих требований, необходимых, по его мнению, для обеспечения безопасности Ленинграда.
После срыва переговоров финляндское правительство уклонилось от рассмотрения новых советских предложений и привело войска в боевую готовность. Группировка войск Финляндии имела более 300 тысяч человек, 768 орудий, 26 танков, 114 самолетов и 14 боевых кораблей. Основные силы финское командование сосредоточило на Карельском перешейке, развернув там Армию перешейка. Остальные войска прикрывали отдельные направления от Баренцева моря до Ладожского озера.
На Карельском перешейке финны создали мощную по тому времени долговременную линию обороны – "линию Маннергейма", которая проходила от Ладожского озера до Финского залива в 32 километрах от Ленинграда. Ее общая протяженность составляла 135 километров, а глубина до 95 километров. Она включала передовую (зона заграждений), главную, вторую и тыловую (выборгскую) полосы обороны, две промежуточные полосы и отсечные позиции. Имела несколько эшелонированных линий заграждений (лесные завалы, проволочные сети, гранитные надолбы, противотанковые рвы, минные поля и т. п.) и опорные пункты с долговременными (дот) и деревоземляными (дзот) огневыми точками, которые прикрывали основные дороги и межозерные дефиле (проходы). Всего было 220 километров проволочных заграждений, 200 километров лесных завалов и 80 километров надолбов. К тому же "линия Маннергейма" опиралась на многочисленные естественные препятствия (резко пересеченный рельеф, труднопроходимые леса, множество озер, проток и болот).
Советское руководство поняв, что достичь договоренности не удастся, приняло решение активизировать подготовку военной операции. Как и другие граничившие с СССР государства, Финляндия считалась в Москве потенциальным противником, и Генштаб Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) еще весной 1939 года подготовил план боевых действий против Финляндии и Эстонии в условиях войны СССР с Германией и союзной ей Польшей. Планировался разгром вооруженных сил Финляндии с последующим утверждением у власти дружественного СССР режима.
К концу ноября 1939 года у границы с Финляндией была сосредоточена советская группировка, насчитывавшая 425 тысяч человек, около 1,6 тысячи орудий, 1478 танков, почти 1,2 тысячи самолетов. Ее поддерживали около 500 самолетов и более 200 кораблей Северного и Балтийского флотов. 40% советских сил было развернуто на Карельском перешейке.
© РИА Новости / Федор ЛевшинПолитрук читает приказ о начале боевых действий против Финляндии. Советско-финская война 1939-1940 гг.
Политрук читает приказ о начале боевых действий против Финляндии. Советско-финская война 1939-1940 гг.
© РИА Новости / Федор Левшин
Политрук читает приказ о начале боевых действий против Финляндии. Советско-финская война 1939-1940 гг.
Поводом к началу войны послужил артиллерийский обстрел расположения советских войск у границы в районе деревни Майнила 26 ноября 1939 года, в чем советское правительство обвинило финскую сторону. Было сообщено, что в результате обстрела убиты четыре и ранены девять советских военнослужащих.
Во времена "перестройки" стали известны несколько версий Майнильского инцидента. По одной из них обстрел позиций советских военнослужащих произвело секретное подразделение НКВД. По другой, вообще никакой стрельбы не было, и 26 ноября не было ни убитых, ни раненых советских военнослужащих. Существовали и иные версии, не получившие документального подтверждения.
Начавшийся после инцидента обмен нотами с взаимными требованиями об отводе войск от границы привел к тому, что 28 ноября советская сторона заявила о денонсации договора о ненападении. 29 ноября посланнику Финляндии в Москве была вручена нота о разрыве дипломатических отношений СССР с Финляндией.
30 ноября 1939 года после тридцатиминутной артиллерийской подготовки советские войска перешли границу с Финляндией и начали наступление на фронте от Баренцева моря до Финского залива. В тот же день президент Финляндии Кюести Каллио объявил войну СССР.
Боевые действия велись на озерно-лесистой местности в условиях суровой зимы (40-45°С мороза) и глубокого снежного покрова, исключавшего возможность движения вне дорог. Наиболее тяжелые бои развернулись на Карельском перешейке. За 10-13 дней советские войска на отдельных направлениях преодолели зону оперативных заграждений и вышли к главной полосе "линии Маннергейма", но прорвать ее не смогли.
К этому времени Балтийский флот успешно осуществил десантные операции по овладению рядом островов в Финском заливе и блокировал побережье Ботнического и Финского заливов. В районе Баренцева моря советские войска заняли Петсамо (ныне Печенга), а затем полуострова Рыбачий и Средний.
Дальнейшие действия частей РККА на участке от Баренцева моря до Ладожского озера свелись в основном к неудачным попыткам возобновить наступление и деблокировать окруженных.
В конце декабря советское командование приняло решение прекратить дальнейшее наступление и приступить к подготовке прорыва. В начале 1940 года войска получили пополнение. На Карельском перешейке (главное направление) они были объединены в Северо-Западный фронт (командарм 1 ранга Семен Тимошенко).
Всего советские войска, развернутые против Финляндии, имели 1,3 миллиона человек, 3,5 тысячи орудий, 1,5 тысячи танков, свыше 2,7 тысячи самолетов. Финская сторона к этому времени располагала 600 тысячами человек, 600 орудиями и 350 самолетами. Значительная часть вооружения и боеприпасов Финляндия получила из Великобритании, Швеции и других стран. В финскую армию прибыло до 12 тысяч иностранных добровольцев.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКрасноармейцы-снайперы в засаде на территории Карелии. Советско-финская война 1939-1940 гг.
Красноармейцы-снайперы в засаде на территории Карелии. Советско-финская война 1939-1940 гг.
© РИА Новости
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Красноармейцы-снайперы в засаде на территории Карелии. Советско-финская война 1939-1940 гг.
11 февраля 1940 года боевые действия возобновились – войска Северо-Западного фронта после 2-3-часовой артиллерийской подготовки перешли в наступление. Они начали штурмовать укрепления на Карельском перешейке. Прорвав две полосы обороны, советские войска 28 февраля вышли к третьей полосе на подступах к Выборгу. Развивая наступление, они охватили выборгскую группировку финских войск с северо-востока, овладели большей частью Выборга, форсировали Выборгский залив, обошли Выборгский укрепленный район с северо-запада, перерезали шоссе на Хельсинки.
Падение "линии Маннергейма" и разгром основной группировки финских войск поставили противника в тяжелое положение. В этих условиях Финляндия, вопреки противодействию Великобритании, США и Франции, обратилась к советскому правительству с просьбой о мире.
Переговоры, начавшиеся в Москве 7 марта 1940 года, закончились 12 марта подписанием мирного договора, в соответствии с которым боевые действия прекращались с 12 часов 13 марта.
В соответствии с договором граница на Карельском перешейке была отодвинута от Ленинграда на 120-130 километров. К Советскому Союзу отошли весь Карельский перешеек с Выборгом, Выборгский залив с островами, западное и северное побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Полуостров Ханко и морская территория вокруг него поступили в аренду СССР на 30 лет. Это улучшило положение Балтийского флота.
Советские войска выводились из области Петсамо (Печенга), добровольно уступленной Финляндии СССР, согласно мирному договору 1920 года.
Советскому Союзу и его гражданам предоставлялось право свободного транзита через область Петсамо в Норвегию и обратно. Правительство Финляндии предоставляло СССР право транзита товаров между СССР и Швецией.
Финляндия также обязалась не устраивать на северном побережье военные порты и не содержать в этих водах военные суда, кроме мелких единиц; не заключать каких-либо союзов и не участвовать в коалициях, направленных против одной из договаривающихся сторон.
Потери советских войск в войне составили: безвозвратные – около 130 тысяч человек, санитарные – около 265 тысяч человек. Велики были потери и в боевой технике, особенно в танках, бронемашинах и авиации. Безвозвратные потери финских войск составили около 23 тысяч человек, санитарные – свыше 43 тысяч человек.
В результате советско-финляндской войны была достигнута главная стратегическая цель, которую преследовало советское руководство – обезопасить северо-западную границу. Однако ухудшилось международное положение Советского Союза: он был исключен из Лиги Наций, обострились отношения с Англией и Францией, на Западе развернулась антисоветская кампания.
Вступление Финляндии в 1941 году в войну против СССР на стороне фашистской Германии повлекло прекращение действия договора 1940 года.
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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