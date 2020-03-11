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Теплоснабжение
2020-03-11T18:13+0300
https://ria.ru/20200311/1568450393.html
Компании смогут 31 марта — 1 апреля подать заявки на модернизацию ТЭС
https://cdn25.img.ria.ru/images/156085/65/1560856506_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_06ab4eea95d4fdb3d0b80e6efbab0120.jpg
РИА Новости

Компании смогут 31 марта — 1 апреля подать заявки на модернизацию ТЭС

18:13 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФрагмент подстанции во время строительства ТЭС
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Энергокомпании РФ смогут подать 31 марта - 1 апреля ценовые заявки проектов по программе модернизации ТЭС со вводом в 2026 году, технические параметры принимаются 16-18 марта, следует из материалов "Системного оператора Единой энергосистемы".
"Срок подачи (приема) ценовых заявок на отбор проектов модернизации на 2026 год ... с 09:00 по московскому времени 31 марта до 18:00 по московскому времени 1 апреля 2020 года", - говорится в материалах.
В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования.
Первые отборы проектов модернизации прошли весной 2019 года сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Доходность по ним составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
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Также прошел отбор проектов на 2025 год. В список вошел 41 проект общей мощностью 6,8 ГВт, часть из которых отбиралась на общем конкурсе, а часть была включена в программу по решению правкомиссии по электроэнергетике.
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