Компании смогут 31 марта — 1 апреля подать заявки на модернизацию ТЭС

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Энергокомпании РФ смогут подать 31 марта - 1 апреля ценовые заявки проектов по программе модернизации ТЭС со вводом в 2026 году, технические параметры принимаются 16-18 марта, следует из материалов "Системного оператора Единой энергосистемы".

"Срок подачи (приема) ценовых заявок на отбор проектов модернизации на 2026 год ... с 09:00 по московскому времени 31 марта до 18:00 по московскому времени 1 апреля 2020 года", - говорится в материалах.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования.

Первые отборы проектов модернизации прошли весной 2019 года сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Доходность по ним составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.