ОНФ проведет эксперимент с новым подходом к нарушителям ПДД

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Предложенный экспертами ОНФ риск-ориентированный подход к нарушителям правил дорожного движения (ПДД) будет опробован в пилотном регионе с развитой инфраструктурой и небольшим трафиком, сообщает ОНФ.
Ранее сообщалось, что рабочая группа ОНФ разработала альтернативную концепцию КоАП с использованием риск-ориентированного подхода. Она предложила создать индивидуальный коэффициент риска, поощряющий добропорядочных водителей и позволяющий пристально следить за особо опасными автомобилистами. Отмечалось, что нынешний "карательно-фискальный подход" исчерпал свой ресурс.
"Эксперты Народного фронта на круглом столе рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" согласились с предложением замначальника отдела нормативно-правового регулирования Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Владимира Кузина о проведении эксперимента по внедрению риск-ориентированного подхода к нарушителям ПДД в одном из пилотных регионов с развитой инфраструктурой и малым транзитным трафиком", - говорится в сообщении. Рекомендации будут проработаны и переданы в правительственную комиссию по безопасности дорожного движения.
"Риск-ориентированный подход направлен на совершенствование системы безопасности дорожного движения, тем не менее автоматическая оценка индивидуальных особенностей водителей еще невозможна. Мы относимся к нему с интересом, однако, что касается изменений КоАП, пока приняли решение оставить неизменными размеры штрафов, а в дальнейшем работать над совершенствованием системы", - подчеркнул замминистра юстиции РФ Денис Новак.
Он отметил, что в отношении личных данных водителей необходимо соблюсти принципы неприкосновенности частной жизни.