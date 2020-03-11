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2020-03-11T17:48+0300
https://ria.ru/20200311/1568448055.html
ОНФ проведет эксперимент с новым подходом к нарушителям ПДД
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РИА Новости

ОНФ проведет эксперимент с новым подходом к нарушителям ПДД

17:48 11.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждение о соблюдении скоростного режима
Предупреждение о соблюдении скоростного режима
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Предупреждение о соблюдении скоростного режима . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Предложенный экспертами ОНФ риск-ориентированный подход к нарушителям правил дорожного движения (ПДД) будет опробован в пилотном регионе с развитой инфраструктурой и небольшим трафиком, сообщает ОНФ.
Ранее сообщалось, что рабочая группа ОНФ разработала альтернативную концепцию КоАП с использованием риск-ориентированного подхода. Она предложила создать индивидуальный коэффициент риска, поощряющий добропорядочных водителей и позволяющий пристально следить за особо опасными автомобилистами. Отмечалось, что нынешний "карательно-фискальный подход" исчерпал свой ресурс.
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"Эксперты Народного фронта на круглом столе рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" согласились с предложением замначальника отдела нормативно-правового регулирования Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Владимира Кузина о проведении эксперимента по внедрению риск-ориентированного подхода к нарушителям ПДД в одном из пилотных регионов с развитой инфраструктурой и малым транзитным трафиком", - говорится в сообщении. Рекомендации будут проработаны и переданы в правительственную комиссию по безопасности дорожного движения.
Представители МВД и Минюста отметили, что риск-ориентированный подход на данный момент невозможно сразу внедрить в автомобильную главу КоАП, так как его пока сложно реализовать технически и он носит более широкий и системный характер.
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"Риск-ориентированный подход направлен на совершенствование системы безопасности дорожного движения, тем не менее автоматическая оценка индивидуальных особенностей водителей еще невозможна. Мы относимся к нему с интересом, однако, что касается изменений КоАП, пока приняли решение оставить неизменными размеры штрафов, а в дальнейшем работать над совершенствованием системы", - подчеркнул замминистра юстиции РФ Денис Новак.
Он отметил, что в отношении личных данных водителей необходимо соблюсти принципы неприкосновенности частной жизни.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Владимир КузинОбщероссийский народный фронтМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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