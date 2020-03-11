ОНФ проведет эксперимент с новым подходом к нарушителям ПДД

Ранее сообщалось, что рабочая группа ОНФ разработала альтернативную концепцию КоАП с использованием риск-ориентированного подхода. Она предложила создать индивидуальный коэффициент риска, поощряющий добропорядочных водителей и позволяющий пристально следить за особо опасными автомобилистами. Отмечалось, что нынешний "карательно-фискальный подход" исчерпал свой ресурс.

"Риск-ориентированный подход направлен на совершенствование системы безопасности дорожного движения, тем не менее автоматическая оценка индивидуальных особенностей водителей еще невозможна. Мы относимся к нему с интересом, однако, что касается изменений КоАП, пока приняли решение оставить неизменными размеры штрафов, а в дальнейшем работать над совершенствованием системы", - подчеркнул замминистра юстиции РФ Денис Новак.