США обвинили Китай в нарушении прав человека в Тибете и Синьцзяне

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США в ежегодном докладе обвинили КНР в нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

"Официальные репрессии свобод слова, религии, передвижения, собраний в отношении тибетцев в Тибетском автономном регионе и на других тибетских территориях, а также в преимущественно уйгурских и других этнических и религиозных меньшинствах в Синьцзяне были более жестокими, чем в других областях страны", - говорится в докладе.

Также китайские власти обвиняются в докладе в задержаниях более чем 1 миллиона этнических уйгуров, казахов, киргизов и других мусульман в лагерях под предлогом борьбы с терроризмом и сепаратизмом.

Кроме того, госдеп обвиняет Китай во внесудебных убийствах и задержаниях, пытках и жестоком обращении с заключенными, в наличии политических заключенных, преследовании журналистов, юристов и активистов, цензуре и блокировании интернета, ограничении деятельности НПО и религиозных свобод, неспособности граждан избирать власти, коррупции, насильственном ограничении рождаемости и ограничении прав на труд, а также в использовании детского труда.

В политическом отношении КНР характеризуется в докладе США как авторитарное государство, где Коммунистическая партия осуществляет контроль над политикой и ветвями власти, включая суды.