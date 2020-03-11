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США обвинили Китай в нарушении прав человека в Тибете и Синьцзяне
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РИА Новости

США обвинили Китай в нарушении прав человека в Тибете и Синьцзяне

17:39 11.03.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США в ежегодном докладе обвинили КНР в нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе.
"Официальные репрессии свобод слова, религии, передвижения, собраний в отношении тибетцев в Тибетском автономном регионе и на других тибетских территориях, а также в преимущественно уйгурских и других этнических и религиозных меньшинствах в Синьцзяне были более жестокими, чем в других областях страны", - говорится в докладе.
Также китайские власти обвиняются в докладе в задержаниях более чем 1 миллиона этнических уйгуров, казахов, киргизов и других мусульман в лагерях под предлогом борьбы с терроризмом и сепаратизмом.
Кроме того, госдеп обвиняет Китай во внесудебных убийствах и задержаниях, пытках и жестоком обращении с заключенными, в наличии политических заключенных, преследовании журналистов, юристов и активистов, цензуре и блокировании интернета, ограничении деятельности НПО и религиозных свобод, неспособности граждан избирать власти, коррупции, насильственном ограничении рождаемости и ограничении прав на труд, а также в использовании детского труда.
В политическом отношении КНР характеризуется в докладе США как авторитарное государство, где Коммунистическая партия осуществляет контроль над политикой и ветвями власти, включая суды.
КНР в прошлом опровергала критику США в области прав человека и сама выпускала доклады, в которых критиковала ситуацию с правами человека в США.
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