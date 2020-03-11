На капремонт нижегородских медучреждений выделят еще 700 млн рублей

"По инициативе Никитина планируется дополнительно выделить 700 миллионов рублей на капитальный ремонт медицинских учреждений в рамках региональной программы капремонта", - говорится в сообщении. Отмечается, что на эти средства планируется провести ремонт в 75 медучреждениях.

Он добавил, что поправки в Конституцию, которые внесены по инициативе президента, предполагают, что в Основном законе будет положение не только о бесплатной, но также о качественной и доступной медицине. "Это значит, что будут заложены основания для дальнейшего развития отрасли", - сказал Никитин.