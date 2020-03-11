На капремонт нижегородских медучреждений выделят еще 700 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил дополнительно выделить 700 миллионов рублей из бюджета региона на капитальный ремонт медицинских учреждений, сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава региона внес поправки в областной бюджет на рассмотрение законодательного собрания.
"По инициативе Никитина планируется дополнительно выделить 700 миллионов рублей на капитальный ремонт медицинских учреждений в рамках региональной программы капремонта", - говорится в сообщении. Отмечается, что на эти средства планируется провести ремонт в 75 медучреждениях.
Губернатор отметил, что в числе объектов, которые предполагается отремонтировать, как больницы в крупных городах, например, Дзержинске или Арзамасе, так и фельдшерско-акушерские пункты в деревнях и селах.
"Вместе с национальным проектом "Здравоохранение" и дополнительными ресурсами на развитии первичного медицинского звена, которые выделяются по решению президента России Владимира Путина, это поможет значительно улучшить положение дел в сфере здравоохранения. Наша задача – создать комфортные условия для медиков и пациентов", - подчеркнул Никитин.
Он добавил, что поправки в Конституцию, которые внесены по инициативе президента, предполагают, что в Основном законе будет положение не только о бесплатной, но также о качественной и доступной медицине. "Это значит, что будут заложены основания для дальнейшего развития отрасли", - сказал Никитин.