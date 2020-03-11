СК обвинил ректора опорного вуза Воронежа в получении взятки

ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере ректору Следствие предъявило обвинение в получении взятки в особо крупном размере ректору опорного университета Воронеже Сергею Колодяжному, сообщила в среду РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.

Следствие объявило 2 марта о возбуждении уголовного дела о взятке в особо крупном размере в отношении Колодяжного, кроме него фигурантами дела о мошенничестве стали еще четыре должностных лица вуза. По версии следствия, с января 2015 года по январь 2020 года ректор вуза получил от подчиненного не менее 2 миллионов рублей взятки за покровительство по службе.

Кроме того, по данным следствия, с января 2015 года по 19 февраля 2020 года должностными лицами университета на имя "не менее 14 подчиненных сотрудников учебного заведения" были изготовлены приказы об их ежемесячном премировании. В результате сотрудники получили не менее 70 миллионов рублей бюджетных средств, которые "были переданы руководству учебного заведения", указывает СК. Фигуранты дела были задержаны, и 4 марта Ленинский районный суд Воронежа арестовал Колодяжного до 28 апреля.

"Ректору опорного университета предъявлено обвинение по статье 290, часть шестая (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По словам Андрикевич, обвинение было предъявлено по первому уголовному делу, которое было возбуждено в отношении ректора, где фигурирует сумма 2 миллиона рублей. Что касается фигурантов другого дела, то расследование продолжается.

Воронежский государственный технический университет получил статус опорного, объединив образовательный, научный, кадрового и материально-технический потенциалы двух ведущих технических вузов региона – Воронежского государственного технического университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Общее число студентов вуза составляет 20 тысяч человек. В университете обучаются студенты из 57 стран.