С начала года в Подмосковье тесты на ВИЧ сдало более 250 тыс. человек

Главврач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин обратился к жителям региона с просьбой заботиться о своем здоровье и не забывать проходить тестирование на ВИЧ. Пронин добавил, что тест нужно делать раз в год. Обследование безболезненно и не займет много времени.