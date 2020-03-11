С начала года в Подмосковье тесты на ВИЧ сдало более 250 тыс. человек

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. С начала года в Подмосковье более 250 тысяч человек сдали тест на наличие ВИЧ-инфекции. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
Главврач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин обратился к жителям региона с просьбой заботиться о своем здоровье и не забывать проходить тестирование на ВИЧ. Пронин добавил, что тест нужно делать раз в год. Обследование безболезненно и не займет много времени.
"От момента заражения до первых клинических проявлений заболевания могут пройти годы", — предупредил он.
Ежегодно в Подмосковье тестирование на ВИЧ-инфекцию проходит 24–25% населения. При этом удается обнаружить порядка 3,5 тысячи новых случаев.