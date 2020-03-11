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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T18:21+0300
https://ria.ru/20200311/1568441804.html
Курс рубля снизился к доллару и евро из-за цен на нефть
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РИА Новости

Курс рубля снизился к доллару и евро из-за цен на нефть

16:19 11.03.2020 (обновлено: 18:21 11.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновТабло курса обмена валют в Москве
Табло курса обмена валют в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Курс рубля усилил снижение к основным иностранным валютам и теряет около половины рубля к доллару и примерно рубль к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Это происходит на фоне падения цены на нефть марки Brent более чем на четыре процента.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17:30 (мск) рос на 56 копеек, до 71,96 рубля, курс евро — на 1,02 рубля, до 81,52 рубля. Волатильность сохраняется весь день: доллар уже подскакивал до 71,95 рубля, евро — до 81,61.
При этом стоимость нефти марки Brent за баррель снижается на три процента, до 36,11 доллара.
В понедельник мировые цены на нефть рухнули на 24-25 процентов из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, но на следующий день часть падения удалось отыграть. На этом фоне курс доллара на международном рынке поднимался до 75 рублей, а евро — выше 86.
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Прекращение сделки ОПЕК+

Соглашение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сократит добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Министр энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия.
Глава Минэнерго предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на сообщения о приостановке соглашения. Восстановление цен, по мнению Новака, займет несколько месяцев.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
У нас появился новый страшный враг - "нефтефашисты". Россия борется с бандеровцами, фашистами, фальсификаторами истории, турецкими помидорами, пармезаном, врагами Асада, сланцевиками... И только с беспросветной нищетой половины собственного населения Россия не борется. Простите за мягкосказаный комментарий
11 марта, 17:37
BCBlack Cap
80312022
Нужно перенести голосование на более ранний срок. Иначи лояльных совсем не останется
11 марта, 16:45
Я В ТАНКЕ
211910012
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