Курс рубля снизился к доллару и евро из-за цен на нефть

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. усилил снижение к основным иностранным валютам и теряет около половины рубля к доллару и примерно рубль к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже . Курс рубля усилил снижение к основным иностранным валютам и теряет около половины рубля к доллару и примерно рубль к евро, следует из динамики торгов на

Это происходит на фоне падения цены на нефть марки Brent более чем на четыре процента.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17:30 (мск) рос на 56 копеек, до 71,96 рубля, курс евро — на 1,02 рубля, до 81,52 рубля. Волатильность сохраняется весь день: доллар уже подскакивал до 71,95 рубля, евро — до 81,61.

При этом стоимость нефти марки Brent за баррель снижается на три процента, до 36,11 доллара.

В понедельник мировые цены на нефть рухнули на 24-25 процентов из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+ , но на следующий день часть падения удалось отыграть. На этом фоне курс доллара на международном рынке поднимался до 75 рублей, а евро — выше 86.

Прекращение сделки ОПЕК+

Соглашение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019-го договоренность предусматривала снижение объема добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020-го альянс сократит добычу на 1,7 миллиона баррелей.

Министр энергетики Александр Новак 6 марта заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+. Москва так и не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения нового типа коронавируса: Россия предлагала сохранить существующие условия.