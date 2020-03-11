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РИА Наука
2020-03-11T19:01+0300
https://ria.ru/20200311/1568440498.html
Найден самый маленький динозавр размером с колибри
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РИА Новости

Найден самый маленький динозавр размером с колибри

19:01 11.03.2020
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© Фото : Xing LidaЧереп самого маленького динозавра Oculudentavis khaungraae в бирманском янтаре
Череп самого маленького динозавра Oculudentavis khaungraae в бирманском янтаре
© Фото : Xing Lida
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американские палеонтологи сделали уникальное открытие — в бирманском янтаре, знаменитом своими многочисленными окаменелостями мезозойского возраста, они обнаружили череп крохотного птицеподобного динозавра, размером не больше колибри. Предположительно, череп принадлежал взрослой особи. Описание находки приведено в журнале Nature.
Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри. Находки окаменелостей позвоночных в янтаре сами по себе редкие, но данный случай стал во всех отношениях уникальным. Возраст находки составляет 99 миллионов лет.
Во-первых, оказалось, что череп принадлежит птицеподобному динозавру — самому маленькому из когда-либо найденных, причем, судя по всем признакам, это череп взрослого представителю вида, которому ученые дали имя Oculudentavis khaungraae.
Во-вторых, эта находка заставляет абсолютно по-новому взглянуть на эволюцию динозавров и происхождение птиц. Получается, что птицы, обособившиеся от динозавров очень рано, эволюционировали не по пути уменьшения размеров, как считалось ранее, а более сложным путем.
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"Сохранение позвоночных в янтаре встречается редко, и это дает нам представление о самом маленьком представителе из всей линейки динозавров, — приводятся в пресс-релизе колледжа слова Ларс Шмитц. — Его уникальные анатомические особенности указывают на одну из самых маленьких и самых древних птиц, когда-либо найденных".
Ученые изучили особенности находки с помощью синхротронного сканирования высокого разрешения и определили, что череп Oculudentavis khaungraae отличается от черепов других птицеподобных динозавров той эпохи, демонстрируя невиданную ранее комбинацию признаков. Форма и размер глазниц предполагают дневной образ жизни, но также обнаруживают удивительное сходство с глазами современных ящериц. Кости черепа показывает уникальный пример срастания различных костных элементов, а клюв сочетается с сильными челюстями, имевшими от 29 до 30 зубов. Это позволяет предположить, что, несмотря на свои небольшие размеры, окулудентавис, имя которого составлено из трех латинских слов "глаз-зуб-птица", был хищником и, вероятно, питался мелкими членистоногими или беспозвоночными, в отличие от современных птиц аналогичного размера, которые не имеют зубов и питаются нектаром.
По мнению авторов, найденный образец представляет собой звено, ранее отсутствовавшее в летописи переходных форм между динозаврами и птицами, и дает новое понимание эволюции птиц, указывая на то, что на ранних ее стадиях существовали крайне миниатюрные по размеру виды.
"Ни у одной другой группы современных птиц нет особей с такими же маленькими черепами у взрослых особей, — говорит Шмитц. — Это открытие показывает нам, что у нас пока крайне ограниченное представление о том, как выглядели мелкие позвоночные в эпоху динозавров".
Ученые считают, что эта находка заставляет пересмотреть потенциал отложений янтаря с точки зрения обнаружения в нем частей скелета мелких мезозойских позвоночных.
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