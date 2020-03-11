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В Австрии ввели запрет на посадку самолетов из Италии
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РИА Новости

В Австрии ввели запрет на посадку самолетов из Италии

15:49 11.03.2020 (обновлено: 15:59 11.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Запрет на посадку всех самолетов из Италии введен в среду в Австрии, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
Ранее Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) сообщили, что из-за коронавируса прекращают движение поездов из Италии на своей территории до дальнейшего распоряжения.
"С сегодняшнего дня больше никаких самолетов и поездов из Италии. Действует запрет на посадку всех самолетов из Италии. МИД занимается возвращением австрийцев из затронутых регионов", - сказал Нехаммер на пресс-конференции.
Он также напомнил, что со среды на границе с Италией совместно с органами здравоохранения осуществляется паспортный и медицинский контроль. Теперь попасть на территорию Австрии можно лишь при наличии действительного сертификата о здоровье из Италии, либо если есть возможность размещения в изоляции на протяжении 14 дней. "Это мера контролируется полицейскими и медиками", - отметил Нехаммер.
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ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСебастьян КурцАвстрияИталияВ мире
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