В Австрии ввели запрет на посадку самолетов из Италии

ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Запрет на посадку всех самолетов из Запрет на посадку всех самолетов из Италии введен в среду в Австрии , заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Ранее Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) сообщили, что из-за коронавируса прекращают движение поездов из Италии на своей территории до дальнейшего распоряжения.

"С сегодняшнего дня больше никаких самолетов и поездов из Италии. Действует запрет на посадку всех самолетов из Италии. МИД занимается возвращением австрийцев из затронутых регионов", - сказал Нехаммер на пресс-конференции.

Он также напомнил, что со среды на границе с Италией совместно с органами здравоохранения осуществляется паспортный и медицинский контроль. Теперь попасть на территорию Австрии можно лишь при наличии действительного сертификата о здоровье из Италии, либо если есть возможность размещения в изоляции на протяжении 14 дней. "Это мера контролируется полицейскими и медиками", - отметил Нехаммер.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии по состоянию на 8.00 среды достигло 206.

Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение нового вируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещении.

Занятия в вузах временно прекращены, по возможности на замену им придет удаленное обучение. По словам канцлера, в скором времени правительство примет меры и в отношении школ, чтобы затормозить распространение вируса. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому, а гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться из поездок в Италию.