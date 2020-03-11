В Москве задержали лжеадвоката по уголовным делам

"ГСУ СК РФ совместно с ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России задержан Евгений Толмачев... По данным следствия, Толмачев представлялся адвокатом Ариповым и, используя поддельные удостоверение и ордеры адвоката, принимал участие в качестве адвоката по уголовным делам, получая от граждан денежные средства в качестве оплаты за оказанную юридическую помощь", - говорится в сообщении.