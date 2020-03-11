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В Москве задержали лжеадвоката по уголовным делам
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РИА Новости

В Москве задержали лжеадвоката по уголовным делам

15:40 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силовики задержали в Москве лжеадвоката по уголовным делам, который участвовал в процессах, сообщается на сайте Следственного комитета.
"ГСУ СК РФ совместно с ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России задержан Евгений Толмачев... По данным следствия, Толмачев представлялся адвокатом Ариповым и, используя поддельные удостоверение и ордеры адвоката, принимал участие в качестве адвоката по уголовным делам, получая от граждан денежные средства в качестве оплаты за оказанную юридическую помощь", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
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Отмечается, что Толмачев никогда не имел статуса адвоката. Во время обыска в его квартире обнаружили поддельные адвокатские удостоверения и ордеры, а также форму ФСБ с погонами подполковника.
"В рамках уголовного дела Толмачев будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений, в том числе и незаконном участии в следственных действиях и судебных заседаниях", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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