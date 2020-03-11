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В Албании зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
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РИА Новости

В Албании зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

15:22 11.03.2020
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© REUTERS / Yves HermanАлбания
Албания
© REUTERS / Yves Herman
Албания. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса выявлен в Албании, скончалась 73-летняя женщина, вернувшаяся в страну из Италии, пишет местное издание Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
Отмечается, что женщина ранее ездила в итальянскую Болонью, после чего вернулась в Албанию. По прошествии трех дней с момента прибытия она почувствовала недомогание и пришла в больницу албанского города Дуррес. Врачи начали лечить ее от пневмонии, через неделю ее состояние ухудшилось. После этого медики взяли у нее анализы на новый коронавирус, тесты дали положительный результат.
Издание добавляет, что общее число зараженных в Албании достигло 12.
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 10 тысяч случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 1004 человека, погиб 631.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаАлбанияЕвропаИталияВ мире
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