В Албании зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Отмечается, что женщина ранее ездила в итальянскую Болонью, после чего вернулась в Албанию. По прошествии трех дней с момента прибытия она почувствовала недомогание и пришла в больницу албанского города Дуррес. Врачи начали лечить ее от пневмонии, через неделю ее состояние ухудшилось. После этого медики взяли у нее анализы на новый коронавирус, тесты дали положительный результат.