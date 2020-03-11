Эксперт оценил состояние российской экономики

"Я бы сказал, что индекс финансового стресса сейчас указывает только на состояние нестабильности. О том, что экономика уже "вошла в штопор" или прошла точку невозврата, за которой начинается полномасштабный кризис, речи пока не идет. А вот перерастет ли нестабильность в затяжной кризис – будет зависеть от продолжительности этой неопределенной ситуации, от того, насколько внешние и внутренние факторы удастся взять под контроль", - заявил Баймуратов.