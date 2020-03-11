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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T14:58+0300
https://ria.ru/20200311/1568435249.html
Эксперт оценил состояние российской экономики
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3bd1e4e5d8735ba5089698a035215f67.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил состояние российской экономики

14:58 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экономика России в настоящий момент находится в нестабильном состоянии, однако говорить, что она вошла в "штопор" или прошла точку невозврата, за которой начинается кризис, нельзя, заявил РИА Новости вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) накануне объявило о возможном приближении финансового кризиса, сообщив, что индекс финансового стресса ACRA FSI достиг отметки в 3,1 пункта. Этот индекс оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Граница перехода системы в состояние кризиса - 2,5 пункта.
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"Я бы сказал, что индекс финансового стресса сейчас указывает только на состояние нестабильности. О том, что экономика уже "вошла в штопор" или прошла точку невозврата, за которой начинается полномасштабный кризис, речи пока не идет. А вот перерастет ли нестабильность в затяжной кризис – будет зависеть от продолжительности этой неопределенной ситуации, от того, насколько внешние и внутренние факторы удастся взять под контроль", - заявил Баймуратов.
Он отметил, что "как известно, человек болеет коронавирусом, а экономика – негативными ожиданиями". "Россия сейчас движется по общемировому вектору негативных ожиданий, и в этом смысле ее здоровье зависит от того, насколько быстро изменится мировая информационная повестка", - считает эксперт.
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По словам Баймуратова, на текущее резкое изменение индекса повлияли два фактора: резкое изменение цены на нефть, которому сопутствовало снижение стоимости российского рубля, а также коронавирус. "Уханьский штамм" – это во многом фактор страха, но он повлек за собой снижение потребления и, что важно, снижение ожиданий в отношении будущего потребления ресурсов, в частности, нефти. Поскольку энергоносители являются основным продуктом нашей экономики, то совершенно логично, что падение спроса на такой базовый актив, как нефть, повлекло за собой снижение его стоимости и стоимости фьючерсов на него", - рассуждает собеседник агентства.
В то же время Баймуратов призывает учитывать и "антистрессовые" факторы. "После заседания ОПЕК+ мы наблюдали "отскок", нефть частично компенсировала те потери, которые были зафиксированы в первый день падения. Очень важно, как отреагируют на эту ситуацию непосредственные стейкхолдеры – страны ОПЕК, другие страны экспортеры нефти, включая Россию", - заключил он.
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Вчера, 10:01Сказано в эфире
"Ключевой фактор". Экономист оценил прогноз финансового кризиса в РФАналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Игорь Ковалев, озвученные угрозы влияют не только на российскую экономику.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус Covid-19РоссияЦены на нефтьНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)ОПЕКЭкономика
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