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Религия и мировоззрение
2020-03-11T14:12+0300
https://ria.ru/20200311/1568432607.html
Папа Римский впервые провел всеобщую аудиенцию по видеотрансляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/150203/25/1502032570_0:249:5239:3195_1036x0_80_0_0_d0369a3e9ad236971ce92b5619cde198.jpg
РИА Новости

Папа Римский впервые провел всеобщую аудиенцию по видеотрансляции

14:12 11.03.2020
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© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 11 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в среду впервые в истории провел традиционную всеобщую аудиенцию в Ватикане посредством прямой трансляции в интернете в целях предотвращения риска заражения коронавирусом.
Видеотрансляцию выступления понтифика, которого сопровождали лишь несколько священнослужителей, вел из библиотеки Апостольского дворца информационный портал Святого престола Vatican News.
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Впервые такой формат был опробован Ватиканом в минувшее воскресенье, когда папа Франциск обратился к верующим с традиционной проповедью не из окна Апостольского дворца, а через интернет. Тогда трансляция велась также на огромные видеоэкраны, установленные на площади Святого Петра. Однако во вторник ватиканские власти до 3 апреля закрыли для туристов эту площадь и сам Собор Святого Петра, и экраны во вторник уже не включили.
Глава Римско-католической церкви подчеркнул свою близость ко всем заболевшим во время эпидемии коронавируса и выразил сердечную благодарность врачам, всему медицинскому персоналу, а также волонтерам, которые в столь тяжелый момент помогают людям в борьбе с болезнью.
"Благодарю всех христиан, мужчин и женщин доброй воли, которые молятся сейчас все вместе, какой бы ни была религиозная традиция, к которой они принадлежат", - подчеркнул понтифик.
Одновременно папа Франциск вновь обратил особое внимание на тяжелые последствия вооруженного конфликта в Сирии.
"Не хотел бы, чтобы эта боль, эта эпидемия заставили нас забыть бедных сирийцев, которые страдают на границе между Грецией и Турцией. Этот народ страдает многие годы. Они должны бежать от войны, голода и болезней. Не будем забывать братьев, сестер и многих детей, которые там страдают", - сказал он.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПапа РимскийКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеСирияВатиканВ мире
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