Папа Римский впервые провел всеобщую аудиенцию по видеотрансляции

Впервые такой формат был опробован Ватиканом в минувшее воскресенье, когда папа Франциск обратился к верующим с традиционной проповедью не из окна Апостольского дворца, а через интернет. Тогда трансляция велась также на огромные видеоэкраны, установленные на площади Святого Петра. Однако во вторник ватиканские власти до 3 апреля закрыли для туристов эту площадь и сам Собор Святого Петра, и экраны во вторник уже не включили.