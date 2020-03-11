Папа Римский впервые провел всеобщую аудиенцию по видеотрансляции

ВАТИКАН, 11 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в среду впервые в истории провел традиционную всеобщую аудиенцию в Ватикане посредством прямой трансляции в интернете в целях предотвращения риска заражения коронавирусом.
Видеотрансляцию выступления понтифика, которого сопровождали лишь несколько священнослужителей, вел из библиотеки Апостольского дворца информационный портал Святого престола Vatican News.
Впервые такой формат был опробован Ватиканом в минувшее воскресенье, когда папа Франциск обратился к верующим с традиционной проповедью не из окна Апостольского дворца, а через интернет. Тогда трансляция велась также на огромные видеоэкраны, установленные на площади Святого Петра. Однако во вторник ватиканские власти до 3 апреля закрыли для туристов эту площадь и сам Собор Святого Петра, и экраны во вторник уже не включили.
Глава Римско-католической церкви подчеркнул свою близость ко всем заболевшим во время эпидемии коронавируса и выразил сердечную благодарность врачам, всему медицинскому персоналу, а также волонтерам, которые в столь тяжелый момент помогают людям в борьбе с болезнью.
"Благодарю всех христиан, мужчин и женщин доброй воли, которые молятся сейчас все вместе, какой бы ни была религиозная традиция, к которой они принадлежат", - подчеркнул понтифик.
Одновременно папа Франциск вновь обратил особое внимание на тяжелые последствия вооруженного конфликта в Сирии.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса