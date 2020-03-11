Италия выделит средства на поддержку экономики из-за коронавируса

РИМ, 11 мар – РИА Новости. Совет министров Совет министров Италии выделит 25 миллиардов евро в качестве экономических мер по борьбе со вспышкой коронавируса , заявил премьер-министр Джузеппе Конте

"Мы выделили огромную сумму в 25 миллиардов, которая не будет использована немедленно, но, безусловно, будет применяться для преодоления всех трудностей этой чрезвычайной ситуации", - заявил Конте на пресс-конференции.

Как сообщил глава минфина Италии Роберто Гуалтьери, первый декрет с конкретными экономическими мерами буде принят в пятницу и направит на них 12 миллиардов евро для поддержки семей и предприятий.

"Никто не потеряет работу из-за коронавируса", - заверил министр.

В настоящее время в Италии зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения новым типом вируса, число жертв за сутки возросло с 463 до 631, выздоровели 1004 человека.