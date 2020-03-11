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2020-03-11T13:37+0300
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Италия выделит средства на поддержку экономики из-за коронавируса
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РИА Новости

Италия выделит средства на поддержку экономики из-за коронавируса

13:37 11.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
РИМ, 11 мар – РИА Новости. Совет министров Италии выделит 25 миллиардов евро в качестве экономических мер по борьбе со вспышкой коронавируса, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.
"Мы выделили огромную сумму в 25 миллиардов, которая не будет использована немедленно, но, безусловно, будет применяться для преодоления всех трудностей этой чрезвычайной ситуации", - заявил Конте на пресс-конференции.
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Как сообщил глава минфина Италии Роберто Гуалтьери, первый декрет с конкретными экономическими мерами буде принят в пятницу и направит на них 12 миллиардов евро для поддержки семей и предприятий.
"Никто не потеряет работу из-за коронавируса", - заверил министр.
В настоящее время в Италии зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения новым типом вируса, число жертв за сутки возросло с 463 до 631, выздоровели 1004 человека.
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Карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов Италии, распространены на всю территорию страны. Перемещения между провинциями отныне разрешены только при особой необходимости, запрещены все массовые мероприятия, закрыты религиозные и культурные учреждения.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаДжузеппе КонтеИталияВ мире
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