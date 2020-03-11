Экс-полицейский извинился перед Голуновым и готов пройти детектор лжи

Он рассказал, что увидел Голунова уже в кабинете полиции, где тот вел себя "истерично". "Я потребовал проехать на освидетельствование, а он сказал - хочешь, неси меня на руках. Данная фраза меня возмутила, и я нанес пощечину. Не для выбивания показаний, не для того, чтобы покалечить, а чтобы он выполнил законную просьбу и поехал на освидетельствование", - сказал бывший полицейский.