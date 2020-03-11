Экс-полицейский извинился перед Голуновым и готов пройти детектор лжи

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывший полицейский Максим Уметбаев, который, по версии следствия, был одним из тех, кто подбросил наркотики Ивану Голунову, заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи, и извинился перед журналистом.
Уметбаев признался, что ударил Голунова после задержания, но отрицает, что подбрасывал ему наркотики или фальсифицировал материалы дела. "Я готов подтвердить на полиграфе, что не знал о деле Голунова, занимался разработкой по двум другим делам. Ночью я участвовал в задержании, поэтому у меня был отгул и я не собирался на работу. Но позвонил начальник и сказал, что задержан торговец наркотиками и нужна помощь", - заявил он в Мосгорсуде, который рассматривает жалобу на его арест.
Он рассказал, что увидел Голунова уже в кабинете полиции, где тот вел себя "истерично". "Я потребовал проехать на освидетельствование, а он сказал - хочешь, неси меня на руках. Данная фраза меня возмутила, и я нанес пощечину. Не для выбивания показаний, не для того, чтобы покалечить, а чтобы он выполнил законную просьбу и поехал на освидетельствование", - сказал бывший полицейский.
По его словам, теперь он понял поведение задержанного и раскаивается. Он добавил, что рад общественному резонансу, который помог Голунову выйти на свободу. "Это было неподобающее поведение, но я был уверен, что передо мной стоит преступник, который ведет себя нагло и вызывающе", - добавил Уметбаев.
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Он принес Голунову извинения и заявил, что никто из бывших коллег, в том числе Денис Коновалов, позднее признавший вину, не рассказывал ему в личных беседах, что подбрасывал наркотики.
В конце января Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 29 марта пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Впоследствии Коновалова, который признал вину и дал показания на соучастников, перевели под домашний арест. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту.
Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции были уволены по решению главы МВД Владимира Колокольцева в связи с этим скандалом, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.