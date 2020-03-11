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Нижегородская область
2020-03-11T11:24+0300
https://ria.ru/20200311/1568420253.html
Никитин отметил важность поправок в Конституцию
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РИА Новости

Никитин отметил важность поправок в Конституцию

11:24 11.03.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Поправка в Конституцию РФ обеспечивает незыблемость социальных гарантий, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Государственная дума на пленарном заседании в среду одобрила закон о поправке в Конституцию РФ. Законопроект был внесен в Госдуму 20 января. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.
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"В послании Федеральному собранию РФ (президент) Владимир Путин заложил основу для беспрецедентного расширения мер поддержки семей с детьми. Поправки в Конституцию позволят закрепить эти социальные завоевания, обеспечить их стабильность. Именно дети признаются высшей ценностью государства. И людям, которые планируют создание или расширение своей семьи, важно понимать, что сегодняшние меры не будут пересмотрены в будущем. Это позволит обеспечить плавное, эволюционное движение вперед", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Как подчеркнул губернатор, принципы и ценности социального государства являются незыблемыми. "В условиях турбулентности всегда слышны голоса тех, кто призывает сократить расходы на социальные цели. Поправки в Конституцию позволят пресечь такие обсуждения", - добавил глава региона.
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Он отметил, что для Нижегородской области большое значение имеет и статья о сохранении исторической памяти, защите исторической правды. "Отсюда вышло Нижегородское ополчение, огромную роль сыграл регион в Великой Отечественной войне. Наш долг - сохранить эту память и передать ее следующим поколениям", - подчеркнул Никитин.
"Лично для меня как руководителя рабочей группы Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" очень важно расширение экологической составляющей конституции. Это снижение негативного воздействия на окружающую среду, экологическое воспитание и образование. Конечно, сейчас у нас реализуется профильный национальный проект, но такая работа должна вестись непрерывно. Уверен, что поправки в Конституцию позволят дополнительно усилить эту работу", - добавил глава региона.
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Нижегородская областьГлеб НикитинКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинНижегородская областьОбщество
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