Никитин отметил важность поправок в Конституцию

Как подчеркнул губернатор, принципы и ценности социального государства являются незыблемыми. "В условиях турбулентности всегда слышны голоса тех, кто призывает сократить расходы на социальные цели. Поправки в Конституцию позволят пресечь такие обсуждения", - добавил глава региона.

"Лично для меня как руководителя рабочей группы Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" очень важно расширение экологической составляющей конституции. Это снижение негативного воздействия на окружающую среду, экологическое воспитание и образование. Конечно, сейчас у нас реализуется профильный национальный проект, но такая работа должна вестись непрерывно. Уверен, что поправки в Конституцию позволят дополнительно усилить эту работу", - добавил глава региона.