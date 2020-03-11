Силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР заявили о 16 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 21 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 80 мин и артснарядов, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 213 единиц", - добавил представитель ведомства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения