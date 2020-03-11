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2020-03-11T09:53+0300
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Силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:53 11.03.2020
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© AP Photo / Vitali KomarВоеннослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
© AP Photo / Vitali Komar
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР заявили о 16 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 21 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 80 мин и артснарядов, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 213 единиц", - добавил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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