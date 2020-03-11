Силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Во вторник в ДНР заявили о 16 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 80 мин и артснарядов, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.