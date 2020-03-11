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Краснодарские власти рассказали о ситуации с пожаром в Туапсе
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РИА Новости

Краснодарские власти рассказали о ситуации с пожаром в Туапсе

09:04 11.03.2020 (обновлено: 09:17 11.03.2020)
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© Фото : официальный телеграм-канал главы администрации Краснодарского краяПожар в Краснодарском крае. 11 марта 2020
Пожар в Краснодарском крае. 11 марта 2020
© Фото : официальный телеграм-канал главы администрации Краснодарского края
СОЧИ, 11 мар - РИА Новости. Пожар, охвативший несколько гектаров на склоне горы в Туапсе вблизи нефтеперерабатывающего завода не угрожает населению и предприятию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, во вторник в Краснодарском крае произошли девять пожаров, три из них уже потушили. Самые сложные остаются в Анапе и Туапсе. Здесь горит сухая трава в горных районах. При этом в Анапе угрозы населенным пунктам нет, а в Туапсе ситуация осложняется тем, что лес загорелся рядом с нефтеперерабатывающим заводом.
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"Сейчас все силы брошены на тушение пожара. Уже удалось предотвратить распространение огня в сторону жилых домов, угрозы для НПЗ тоже нет", - обращается в сообщении Кондратьев.
Он уточняет, что поручил главам совместно с МЧС взять ситуацию на личный контроль. Организована работа оперативного штаба.
По данным МЧС, к тушению пожара от МЧС России привлечено 32 человека, восемь единиц техники.
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Вениамин КондратьевТуапсеКраснодарский крайПроисшествия
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