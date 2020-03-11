Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Облачная и дождливая, но при этом превышающая норму тепла погода ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. У нас ожидается облачная погода с дождями. Но по-прежнему пока достаточно тепло - температурный режим выше нормы: мы прогнозируем максимальную температуру в Москве сегодня плюс 7 - плюс 9 градусов, в столичном регионе - плюс 5 - плюс 10", - рассказала Волосюк.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть с юга, в течение дня он усилится до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и к вечеру опустится до 733 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже столичной нормы.