Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. У нас ожидается облачная погода с дождями. Но по-прежнему пока достаточно тепло - температурный режим выше нормы: мы прогнозируем максимальную температуру в Москве сегодня плюс 7 - плюс 9 градусов, в столичном регионе - плюс 5 - плюс 10", - рассказала Волосюк.