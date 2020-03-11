В сирийском Лерамуне вновь открылся хлебозавод

АЛЕППО (Сирия), 11 мар - РИА Новости. Хлебозавод стал первым предприятием, которое открылось после освобождения в Лерамуне - одном из самых разрушенных боевиками районов сирийского Алеппо: предприятие расширяет штат и ассортимент.
Как рассказывает директор предприятия Абд аль-Ваххаб, сейчас, на заводе работают около 70 человек, которые изготавливают не только булки и лепешки, но и восточные сладости.
"Я пеку хлеб уже 40 лет, если не понравится хотя бы одна булка, забракую всю партию. Это моя личная ответственность перед людьми, особенно бедными, для которых хлеб - это продукт, без которого они не могут обойтись", - рассказал российским журналистам директор.
Здание пекарни находилось всего в 300 метрах от зоны боевых действий. До войны Лерамун был одним из ключевых промышленных районов в северо-западной части Алеппо - крупнейшего города Сирии. Однако сейчас на месте большинства предприятий - развалины. Боевики использовали здания для укрытия и в качестве укреплений. Сирийские военные обнаружили в этом районе целую сеть подземных ходов, по которым перемещались террористы и наносили удары по позициям правительственных сил. Здесь же было налажено производство самодельных бомб из газовых баллонов. Освободить этот район сирийской армии удалось месяц назад.
"Вот здесь находилась их минометная батарея, и они постоянно обстреливали соседний район - Захру, там гибли мирные жители. Каждый день были жертвы и среди стариков и детей", - рассказал военнослужащий сирийской армии Махмуд Фарис
Вскоре, уверен Абд аль-Ваххаб, в освобожденном Лерамуне восстановится работа большинства предприятий.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Город Алеппо удалось освободить в 2016 году. Он сильно пострадал в ходе военных действий, многие здания, достопримечательности были разрушены или повреждены. Алеппо был промышленной столицей Сирии, но из-за конфликта большинство его предприятий перестали работать.