В сирийском Лерамуне вновь открылся хлебозавод

"Я пеку хлеб уже 40 лет, если не понравится хотя бы одна булка, забракую всю партию. Это моя личная ответственность перед людьми, особенно бедными, для которых хлеб - это продукт, без которого они не могут обойтись", - рассказал российским журналистам директор.