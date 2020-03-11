СМИ: Байден лидирует на праймериз демократов в пяти из шести штатов

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на демократических праймериз в пяти из шести штатов, где они прошли во вторник, сообщает в среду телеканал Fox News.
Единственный штат, где пока Сандерс обходит Байдена, это Северная Дакота. Там подсчитано 9% бюллетеней, Сандерс набирает 39,7%, Байден – 26,2%. Однако там разыгрывается минимальное число кандидатов на партийный съезд – всего 14 человек. Максимальное число в этом раунде праймериз - в Мичигане: 125 делегатов. Второй по этому показателю штат – Вашингтон с 89 делегатами.
В среду в шести американских штатах проходят праймериз. По их результатам будут распределены голоса 352 делегатов, которые на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты от Демократической партии.
Ранее по итогам праймериз в 18 штатах, по подсчетам телеканала Fox News, у Байдена было 670 делегата, а у Сандерса – 574. Для выдвижения необходимо набрать голоса как минимум 1991 делегата из 3979, это без учета 771 голоса так называемых суперделегатов, которые не распределяются на праймериз.
Ведущие СМИ США прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.