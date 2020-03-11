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СМИ: Байден лидирует на праймериз демократов в пяти из шести штатов
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РИА Новости

СМИ: Байден лидирует на праймериз демократов в пяти из шести штатов

06:52 11.03.2020
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© AP Photo / John MinchilloКандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден
© AP Photo / John Minchillo
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на демократических праймериз в пяти из шести штатов, где они прошли во вторник, сообщает в среду телеканал Fox News.
Ранее Fox News и CNN, опираясь на свои прогнозы, заявили, что Байден одерживает победу в Миссури, Мичигане и Миссисипи. Еще по трем штатам таких категоричных оценок пока нет, но первые результаты подсчета голосов свидетельствуют о лидерстве Байдена в двух из них.
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В Айдахо на момент подсчета 15% бюллетеней у Байдена 42,6%, у Сандерса – 32,8%. В штате Вашингтон, по данным Fox News, Байден имеет минимальное преимущество: подсчитано 67%бюллетеней, и у Байдена 32,8%, у Сандерса – 32,6%.
Единственный штат, где пока Сандерс обходит Байдена, это Северная Дакота. Там подсчитано 9% бюллетеней, Сандерс набирает 39,7%, Байден – 26,2%. Однако там разыгрывается минимальное число кандидатов на партийный съезд – всего 14 человек. Максимальное число в этом раунде праймериз - в Мичигане: 125 делегатов. Второй по этому показателю штат – Вашингтон с 89 делегатами.
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В среду в шести американских штатах проходят праймериз. По их результатам будут распределены голоса 352 делегатов, которые на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты от Демократической партии.
Ранее по итогам праймериз в 18 штатах, по подсчетам телеканала Fox News, у Байдена было 670 делегата, а у Сандерса – 574. Для выдвижения необходимо набрать голоса как минимум 1991 делегата из 3979, это без учета 771 голоса так называемых суперделегатов, которые не распределяются на праймериз.
Ведущие СМИ США прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.
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Джозеф БайденСеверная ДакотаМичиганВашингтон (штат)МиссуриАйдахоМиссисипиВ мире
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