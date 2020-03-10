Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 23 человек

"Число инфицированных - 23, в режиме карантина - 126, под наблюдением - 46 человек",- говорится в сообщении на сайте.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.