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Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 23 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 23 человек

20:50 10.03.2020
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© РИА Новости / СтрингерПассажир Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели в медицинской маске
Пассажир Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели в медицинской маске
© РИА Новости / Стрингер
ТБИЛИСИ, 10 мар – РИА Новости. Число зараженных новым типром коронавируса в Грузии увеличилось до 23, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны.
Ранее в минздраве сообщали о 15 инфицированных, большинство из них посещали Италию или имели контакт с прибывшими из этой страны, остальные ездили в Иран. Среди зараженных - сын руководителя национального центра по контролю заболеваний минздрава Николоз Гамкрелидзе и его сотрудники-врачи.
"Число инфицированных - 23, в режиме карантина - 126, под наблюдением - 46 человек",- говорится в сообщении на сайте.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИранИталияГрузияВ мире
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