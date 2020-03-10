В посольстве России рассказали о ситуации с коронавирусом в Австрии

В настоящий момент в Австрии 158 официально подтвержденных случаев заражения COVID-19. Два человека уже выздоровели.
"Обращений российских граждан с жалобами на симптомы коронавирусной инфекции на настоящий момент в посольство России в Австрии не поступало", - говорится в сообщении, распространенном в соцсетях. Также приводится телефон горячей линии посольства.
При этом в дипмиссии сообщили, что в посольство поступают обращения касательно мер, принимаемых в России для профилактики коронавируса.
Во вторник канцлер Австрии объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение нового вируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек - в помещении.
Занятия в высших учебных заведениях временно прекращаются, по возможности на замену им придет удаленное обучение. По словам канцлера, в скором времени правительство примет меры и в отношении школ, чтобы затормозить распространение вируса. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому, а гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться из поездок в Италию.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса