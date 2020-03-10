В посольстве России рассказали о ситуации с коронавирусом в Австрии

ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Россияне не обращались в посольство Россияне не обращались в посольство России Австрии с жалобами на симптомы коронавируса, сообщили во вторник в дипломатическом ведомстве.

В настоящий момент в Австрии 158 официально подтвержденных случаев заражения COVID-19 . Два человека уже выздоровели.

"Обращений российских граждан с жалобами на симптомы коронавирусной инфекции на настоящий момент в посольство России в Австрии не поступало", - говорится в сообщении, распространенном в соцсетях. Также приводится телефон горячей линии посольства.

При этом в дипмиссии сообщили, что в посольство поступают обращения касательно мер, принимаемых в России для профилактики коронавируса.

Во вторник канцлер Австрии объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение нового вируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек - в помещении.