МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Католическая церковь в Литве отказалась от освященной воды в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа COVID-19 и рекомендует не целовать кресты и другие реликвии, сообщил секретарь Литовской конференции епископов Кястутис Смилгявичюс.

"Во всем мире распространяется вирус COVID-19, который вызывает большую озабоченность как у стран, так и у верующих. Церковь также сотрудничает с государством и предпринимает важные меры предосторожности", – приводит портал Delfi слова Смилгявичюса.

По словам секретаря, сейчас в храмах уже десять дней нет освященной воды, через которую мог бы распространяться вирус. Также он отметил, что временно рекомендуется отказаться от любого рода контактных способов проявления набожности, не целовать кресты и другие реликвии.

"От причастия, вероятно, не откажутся в любом случае, но если в каких-то местах будет высокий уровень больных, то там евхаристический хлеб будут давать в руки верующим. Хотя говорят, что и этот способ нельзя считать безопасным, поскольку вирус может передаваться и через руки", – добавил священник.

Церковь считает, что предпринятых ограничений достаточно, но, если ситуация изменится, то примут и другие меры, заключил Смилгявичюс.

В Литве зафиксирован один случай заражения коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.