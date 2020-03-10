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Религия и мировоззрение
2020-03-10T18:20+0300
https://ria.ru/20200310/1568397159.html
Католическая церковь в Литве отказалась от освященной воды
https://cdn22.img.ria.ru/images/155342/97/1553429793_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_924b80d12ecc4e16469085f03a045fc6.jpg
РИА Новости

Католическая церковь в Литве отказалась от освященной воды

17:57 10.03.2020 (обновлено: 18:20 10.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВильнюс
Вильнюс
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Католическая церковь в Литве отказалась от освященной воды в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа COVID-19 и рекомендует не целовать кресты и другие реликвии, сообщил секретарь Литовской конференции епископов Кястутис Смилгявичюс.
"Во всем мире распространяется вирус COVID-19, который вызывает большую озабоченность как у стран, так и у верующих. Церковь также сотрудничает с государством и предпринимает важные меры предосторожности", – приводит портал Delfi слова Смилгявичюса.
По словам секретаря, сейчас в храмах уже десять дней нет освященной воды, через которую мог бы распространяться вирус. Также он отметил, что временно рекомендуется отказаться от любого рода контактных способов проявления набожности, не целовать кресты и другие реликвии.
"От причастия, вероятно, не откажутся в любом случае, но если в каких-то местах будет высокий уровень больных, то там евхаристический хлеб будут давать в руки верующим. Хотя говорят, что и этот способ нельзя считать безопасным, поскольку вирус может передаваться и через руки", – добавил священник.
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Церковь считает, что предпринятых ограничений достаточно, но, если ситуация изменится, то примут и другие меры, заключил Смилгявичюс.
В Литве зафиксирован один случай заражения коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеЛитва
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