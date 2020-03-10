Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-10T17:53+0300
https://ria.ru/20200310/1568396341.html
В Британии число заболевших коронавирусом увеличилось до 373 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279206_0:406:2888:2031_1036x0_80_0_0_f36e2387f74418426d8bc78b6450216d.jpg
РИА Новости

В Британии число заболевших коронавирусом увеличилось до 373 человек

17:45 10.03.2020 (обновлено: 17:53 10.03.2020)
848
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 10 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 54, составив 373, в общей сложности умерли 6 человек, сообщает минздрав страны.
"По данным на 9.00 (12.00 мск) 10 марта, в Великобритании были проверены 26 261 человек, из которых 25 888 оказались не заражены, а у 373 подтвержден диагноз. Шесть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, скончались", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен
Вчера, 17:39
У министра обороны Норвегии заподозрили коронавирус
В Лондоне зарегистрирован в общей сложности 91 случай заражения новым коронавирусом.
В понедельник в первой половине дня премьер Борис Джонсон провел экстренное совещание. По его итогам он объявил, что власти страны пока работают над сдерживанием вспышки, но предупредил, что число случаев, скорее всего, существенно возрастет.
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Вчера, 11:58РИА Наука
Ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Вирус распространился более чем в 100 странах мира, из европейских стран самая тяжелая ситуация сложилась в Италии.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Вчера, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
350001
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
В Британии зафиксировали шестой случай смерти от коронавируса
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
В Британии число жертв коронавируса в выросло до пяти
Женщина в маске в центре Милана
В Британии число заболевших коронавирусом выросло до 319 человек
Медицинские работники
В Великобритании количество зараженных коронавирусом выросло до 273
Женщина в медицинской маске в Париже
Во Франции число заразившихся коронавирусом возросло до 1606 человек
Мужчина в маске
В Эстонии число заболевших коронавирусом выросло до 13 человек
Мужчина в медицинской маске у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Число зараженных коронавирусом в Австрии достигло 182 человек
Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен
У министра обороны Норвегии заподозрили коронавирус
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Тест на выявление коронавируса
В Британии третий пациент скончался от коронавируса
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Словении 31 человек заболел новым коронавирусом
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Ученые рассчитали, на какой день проявляется коронавирус
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Во Франции число заболевших COVID-19 приблизилось к 1800
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
В Италии число случаев коронавируса превысило 10 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
Лента новостейМолния