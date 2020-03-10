В Британии число заболевших коронавирусом увеличилось до 373 человек

"По данным на 9.00 (12.00 мск) 10 марта, в Великобритании были проверены 26 261 человек, из которых 25 888 оказались не заражены, а у 373 подтвержден диагноз. Шесть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, скончались", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.