В Британии число заболевших коронавирусом увеличилось до 373 человек

ЛОНДОН, 10 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 54, составив 373, в общей сложности умерли 6 человек, сообщает минздрав страны.
"По данным на 9.00 (12.00 мск) 10 марта, в Великобритании были проверены 26 261 человек, из которых 25 888 оказались не заражены, а у 373 подтвержден диагноз. Шесть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, скончались", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.
В Лондоне зарегистрирован в общей сложности 91 случай заражения новым коронавирусом.
В понедельник в первой половине дня премьер Борис Джонсон провел экстренное совещание. По его итогам он объявил, что власти страны пока работают над сдерживанием вспышки, но предупредил, что число случаев, скорее всего, существенно возрастет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Вирус распространился более чем в 100 странах мира, из европейских стран самая тяжелая ситуация сложилась в Италии.