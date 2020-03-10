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В Эстонии число заболевших коронавирусом выросло до 13 человек
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РИА Новости

В Эстонии число заболевших коронавирусом выросло до 13 человек

17:40 10.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина в маске
Мужчина в маске
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Мужчина в маске. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 мар - РИА Новости. Лаборатория департамента здоровья Эстонии во вторник выявила заражение коронавирусом еще одного жителя страны, общее число заразившихся достигло 13, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в депздраве сообщили, что диагностировали коронавирус у двоих жителей Таллина, один из которых вернулся из Северной Италии, другой - из Франции - всего заболевших было 12.
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"Позже вирус был обнаружен еще у одного гражданина Эстонии, который приехал из Северной Италии через Женеву. Всего коронавирус обнаружен у 13 жителей страны",- говорится в сообщении.
По данным департамента, с 31 января в Эстонии было проведено 350 тестов на коронавирус. Из них 13 оказались положительными.
Эстонские власти в связи с распространением коронавируса не советуют жителям страны путешествовать в Италию, Францию и Германию, а за пределами Европы - в Китай, Иран, Японию, Сингапур и Южную Корею.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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