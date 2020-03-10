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Туризм
2020-03-10T20:36+0300
https://ria.ru/20200310/1568395145.html
ООН ограничит доступ гостей и прекратит экскурсии из-за короновируса
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РИА Новости

ООН ограничит доступ гостей и прекратит экскурсии из-за короновируса

20:36 10.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ООН, 10 мар — РИА Новости. ООН с 10 марта ограничивает доступ посетителей в штаб-квартиру в Нью-Йорке из-за ситуации вокруг коронавируса и отменяет экскурсии для туристов, следует из письма, которое разослали сотрудникам организации.
"Вслед за решением сократить число сотрудников, присутствующих в здании, решено, что только те, у кого есть действительный пропуск на территорию ООН или знак специального мероприятия, будут допущены в здание секретариата", — говорится в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Как следует из текста, любым другим посетителям необходимо будет записываться, их будут пускать только в сопровождении сотрудника организации.
"Все экскурсии будут временно приостановлены до последующего уведомления", — отмечается в документе.
Меры вступят в силу во вторник, 10 марта, в 20 часов, говорится в письме.
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