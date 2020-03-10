ООН ограничит доступ гостей и прекратит экскурсии из-за короновируса

ООН, 10 мар — РИА Новости. ООН с 10 марта ограничивает доступ посетителей в штаб-квартиру в Нью-Йорке из-за ситуации вокруг коронавируса и отменяет экскурсии для туристов, следует из письма, которое разослали сотрудникам организации.

"Вслед за решением сократить число сотрудников, присутствующих в здании, решено, что только те, у кого есть действительный пропуск на территорию ООН или знак специального мероприятия, будут допущены в здание секретариата", — говорится в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

Как следует из текста, любым другим посетителям необходимо будет записываться, их будут пускать только в сопровождении сотрудника организации.

"Все экскурсии будут временно приостановлены до последующего уведомления", — отмечается в документе.

Меры вступят в силу во вторник, 10 марта, в 20 часов, говорится в письме.