Прокурор просит обоснований для перевода документов по MH17 на русский

Судебные слушания по делу о крушении MH17 начались в понедельник 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде защищает международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката.

"Прокуратура уже обсуждала с защитой, что для перевода дополнительных документов (на русский язык — ред.) всегда необходимо обосновывать, почему защита считает этот перевод необходимым, это соответствует голландским и европейскими правилами. Согласно европейской директиве, это должны быть процедурные документы, которые необходимы для гарантии того, что подозреваемый может осуществить свое право на защиту", - заявила прокурор.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.