Руденя: власти вдвое увеличат ЕДВ кавалерам знака "Слава отца"

"Сегодня демография является для нас главным приоритетом. Воспитание детей – это непростой труд. Это не спонтанное предложение, мы предварительно советовались с коллегами. С учетом среднесрочной перспективы посчитали, что возможно установить выплату в размере 100 тысяч рублей отцу, у которого не менее пяти детей. Такие семьи должны быть примером для окружающих", - сказал журналистам глава региона после заседания областного правительства, на котором был утвержден порядок предоставления денежной выплаты.