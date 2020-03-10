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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-03-10T16:44+0300
https://ria.ru/20200310/1568391948.html
Руденя: власти вдвое увеличат ЕДВ кавалерам знака "Слава отца"
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РИА Новости

Руденя: власти вдвое увеличат ЕДВ кавалерам знака "Слава отца"

16:43 10.03.2020 (обновлено: 16:44 10.03.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя
Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 10 мар – РИА Новости. С инициативой в два раза увеличить размер единовременной выплаты (ЕДВ) для награжденных знаком "Слава отца" выступил губернатор области Игорь Руденя.
Сейчас единовременная денежная выплата составляет 50 тысяч рублей.
"Сегодня демография является для нас главным приоритетом. Воспитание детей – это непростой труд. Это не спонтанное предложение, мы предварительно советовались с коллегами. С учетом среднесрочной перспективы посчитали, что возможно установить выплату в размере 100 тысяч рублей отцу, у которого не менее пяти детей. Такие семьи должны быть примером для окружающих", - сказал журналистам глава региона после заседания областного правительства, на котором был утвержден порядок предоставления денежной выплаты.
Как ожидается, в этом году в Верхневолжье почетным знаком Тверской области "Слава отца" будут награждены и получат выплату 12 многодетных отцов.
Новая региональная награда ведена в 2020 году по инициативе губернатора в рамках реализации демографической политики.
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