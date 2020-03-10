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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-03-10T16:42+0300
https://ria.ru/20200310/1568391857.html
Руденя обозначил стратегическую задачу в инвестполитике Верхневолжья
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РИА Новости

Руденя обозначил стратегическую задачу в инвестполитике Верхневолжья

16:42 10.03.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ. 10 мар – РИА Новости. Тверская область должна войти в пятерку лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу, заявил губернатор области Игорь Руденя в о вторник на заседании областного правительства, первым вопросом повестки дня которого стало обсуждение реализации в регионе инвестиционных проектов и государственных мер по поддержке инвесторов.
Это, по словам главы региона, является стратегической задачей в инвестиционной политике.
"Для решения этой задачи важно продолжить формирование инновационно-промышленных парков, развивать систему поддержки инвестиционных проектов по принципу "одного окна", - сказал губернатор.
Руденя напомнил, что в прошлом году была разработана концепция инвестиционной стратегии региона на период до 2026 года, принят региональный пакет дополнительных мер поддержки инвесторов.
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"За последние четыре года в нашем регионе реализованы более 50 крупных инвестиционных проектов, созданы свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечены более 68 миллиардов рублей. Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой климат сложился в регионе. Это касается эффективности органов местного самоуправления, слаженности работы ведомств, ответственных за энергетику, дороги, транспорт, газификацию и другие направления, связанные с развитием бизнеса. Сегодня все эти показатели демонстрируют, что наша система вышла на совершенно новый, качественный уровень работы", – отметил губернатор.
По данным областного Миниэкономразвития, наиболее перспективными секторами для привлечения инвестиций в регионе являются сельское хозяйство, машиностроение, лесная, пищевая промышленность, IT и обработка информации, логистика и транспорт, а также туризм.
В настоящее время в перечень заявленных к реализации в Тверской области проектов входит более 70 с созданием около 20 тысяч рабочих мест и объемом инвестиций свыше 120 миллиардов рублей. Наибольшее количество инвестпроектов заявлены в сфере промышленности – 36 с объемом вложений более 42 миллиардов рублей и созданием около 8500 новых рабочих мест. В сельском хозяйстве – 25 проектов с более 51 миллиардов рублей инвестиций и около 3000 новых рабочих мест. Наибольшее количество мест – свыше 9000 – создает отрасль туризма, где реализуется 7 инвестиционных проектов.
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Тверская областьИгорь Руденя
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