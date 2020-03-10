Руденя обозначил стратегическую задачу в инвестполитике Верхневолжья

ТВЕРЬ. 10 мар – РИА Новости. Тверская область должна войти в пятерку лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу, заявил губернатор области Игорь Руденя в о вторник на заседании областного правительства, первым вопросом повестки дня которого стало обсуждение реализации в регионе инвестиционных проектов и государственных мер по поддержке инвесторов.

Это, по словам главы региона, является стратегической задачей в инвестиционной политике.

"Для решения этой задачи важно продолжить формирование инновационно-промышленных парков, развивать систему поддержки инвестиционных проектов по принципу "одного окна", - сказал губернатор.

Руденя напомнил, что в прошлом году была разработана концепция инвестиционной стратегии региона на период до 2026 года, принят региональный пакет дополнительных мер поддержки инвесторов.

"За последние четыре года в нашем регионе реализованы более 50 крупных инвестиционных проектов, созданы свыше 6 тысяч рабочих мест, привлечены более 68 миллиардов рублей. Наличие инвестиций показывает, в том числе, какой климат сложился в регионе. Это касается эффективности органов местного самоуправления, слаженности работы ведомств, ответственных за энергетику, дороги, транспорт, газификацию и другие направления, связанные с развитием бизнеса. Сегодня все эти показатели демонстрируют, что наша система вышла на совершенно новый, качественный уровень работы", – отметил губернатор.

По данным областного Миниэкономразвития, наиболее перспективными секторами для привлечения инвестиций в регионе являются сельское хозяйство, машиностроение, лесная, пищевая промышленность, IT и обработка информации, логистика и транспорт, а также туризм.