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Источник сообщил об испытаниях системы удаленного участия в СБ ООН
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РИА Новости

Источник сообщил об испытаниях системы удаленного участия в СБ ООН

16:38 10.03.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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ООН, 10 мар - РИА Новости. В понедельник в ООН прошло тестирование системы удаленного проведения заседаний Совбеза на случай ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости источники в СБ.
"В понедельник прошло тестирование системы удаленного проведения заседаний СБ", - сказал собеседник агентства.
Второй источник эту информацию подтвердил.
По словам первого собеседника, тестирование было связано с ситуацией вокруг распространения коронавируса. При этом пока, по его словам, "никто в практическом плане переводить работу Совбеза на удаленный режим не планирует".
Пока ситуация вокруг коронавируса не отразилась на режиме посещений штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - были сокращены или перенесены лишь некоторые массовые мероприятия. Но здание ежедневно посещают сотрудники и гости в прежнем режиме.
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