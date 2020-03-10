Источник сообщил об испытаниях системы удаленного участия в СБ ООН

ООН, 10 мар - РИА Новости. В понедельник в ООН прошло тестирование системы удаленного проведения заседаний Совбеза на случай ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости источники в СБ.
"В понедельник прошло тестирование системы удаленного проведения заседаний СБ", - сказал собеседник агентства.
Второй источник эту информацию подтвердил.
По словам первого собеседника, тестирование было связано с ситуацией вокруг распространения коронавируса. При этом пока, по его словам, "никто в практическом плане переводить работу Совбеза на удаленный режим не планирует".
Пока ситуация вокруг коронавируса не отразилась на режиме посещений штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - были сокращены или перенесены лишь некоторые массовые мероприятия. Но здание ежедневно посещают сотрудники и гости в прежнем режиме.
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