Новая особо охраняемая территория появится в Волоколамске

Площадь заказника составит 994 гектара и будет включать земли Судниковского и Волоколамского лесничеств.

Во время обследования проектируемой территории специалисты нашли 64 вида позвоночных животных, среди которых 14 видов млекопитающих, 45 видов птиц, рептилии и рыбы. Флора нового заказника также богата краснокнижными видами лишайника, подлесником европейским, подберезовиком разноцветным и ветреницей дубравной.