Новая особо охраняемая территория появится в Волоколамске

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минэкологии Московской области разработало проект об особо охраняемой природной территории в Волоколамском городском округе, сообщил телеканал "360".
Площадь заказника составит 994 гектара и будет включать земли Судниковского и Волоколамского лесничеств.
Во время обследования проектируемой территории специалисты нашли 64 вида позвоночных животных, среди которых 14 видов млекопитающих, 45 видов птиц, рептилии и рыбы. Флора нового заказника также богата краснокнижными видами лишайника, подлесником европейским, подберезовиком разноцветным и ветреницей дубравной.