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Новости Подмосковья
2020-03-10T16:40+0300
https://ria.ru/20200310/1568391375.html
Новая особо охраняемая территория появится в Волоколамске
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568391533_0:59:1500:903_1036x0_80_0_0_9e956404b845d403eb7a45aabf86b1b3.jpg
РИА Новости

Новая особо охраняемая территория появится в Волоколамске

16:40 10.03.2020
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЛес на территории природного заказника
Лес на территории природного заказника
© РИА Новости / Игорь Подгорный
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минэкологии Московской области разработало проект об особо охраняемой природной территории в Волоколамском городском округе, сообщил телеканал "360".
Площадь заказника составит 994 гектара и будет включать земли Судниковского и Волоколамского лесничеств.
Во время обследования проектируемой территории специалисты нашли 64 вида позвоночных животных, среди которых 14 видов млекопитающих, 45 видов птиц, рептилии и рыбы. Флора нового заказника также богата краснокнижными видами лишайника, подлесником европейским, подберезовиком разноцветным и ветреницей дубравной.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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