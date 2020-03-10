В ФНПР оценили идею закрепить роль "человека труда" в Конституции

Шмаков отметил, что роль человека труда отражена в поправках в Конституцию, которые рассматривает Государственная дума: это, в частности, право на минимальную зарплату не ниже прожиточного минимума. В первую очередь, это должно отразиться на доходах бюджетников. Параллельно будут расти и зарплаты во вне бюджетном секторе, рост зарплат будет стимулировать конкуренция на рынке труда, отметил Шмаков.