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В ФНПР оценили идею закрепить роль "человека труда" в Конституции
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РИА Новости

В ФНПР оценили идею закрепить роль "человека труда" в Конституции

16:35 10.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Отражение роли человека труда в Конституции РФ даст импульс росту доходов, считает член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в основном законе страны необходимо отразить роль человека труда в российском обществе, потому что он стоит в центре процветания любого государства и общества.
Шмаков отметил, что роль человека труда отражена в поправках в Конституцию, которые рассматривает Государственная дума: это, в частности, право на минимальную зарплату не ниже прожиточного минимума. В первую очередь, это должно отразиться на доходах бюджетников. Параллельно будут расти и зарплаты во вне бюджетном секторе, рост зарплат будет стимулировать конкуренция на рынке труда, отметил Шмаков.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, есть ли прямая зависимость между закреплением прав трудящихся в Конституции и ростом доходов населения, Шмаков сказал: "Нет, прямой нет. Вот завтра, когда будет Конституция принята в третьем чтении, сразу, послезавтра, не повысится заработная плата, но это дает новый импульс".
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Вчера, 15:46
В ОП рассказали о работе над поправками к Конституции
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Конституция РФМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииВладимир ПутинОбщество
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