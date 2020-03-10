В ФНПР оценили идею закрепить роль "человека труда" в Конституции

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Отражение роли человека труда в Конституции РФ даст импульс росту доходов, считает член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в основном законе страны необходимо отразить роль человека труда в российском обществе, потому что он стоит в центре процветания любого государства и общества.
Шмаков отметил, что роль человека труда отражена в поправках в Конституцию, которые рассматривает Государственная дума: это, в частности, право на минимальную зарплату не ниже прожиточного минимума. В первую очередь, это должно отразиться на доходах бюджетников. Параллельно будут расти и зарплаты во вне бюджетном секторе, рост зарплат будет стимулировать конкуренция на рынке труда, отметил Шмаков.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, есть ли прямая зависимость между закреплением прав трудящихся в Конституции и ростом доходов населения, Шмаков сказал: "Нет, прямой нет. Вот завтра, когда будет Конституция принята в третьем чтении, сразу, послезавтра, не повысится заработная плата, но это дает новый импульс".