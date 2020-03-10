Подмосковье принимает все необходимые меры для защиты от коронавируса

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Одна из основных задач правительства Подмосковья сегодня – это не допустить распространения коронавируса в регионе. Для этого работу школ и других социальных объектов корректируют. Также в регионе каждый день дежурит оперативный штаб. Об этом сообщил телеканал "360".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области выявлен один случай заражения коронавирусом.
"Соответственно, семья заболевшего госпитализирована, чтобы провести наблюдение. Мы принимаем все необходимые меры для контроля", – заверил глава Московской области.
По его словам, особое внимание уделяется аэропортам, а больницы снабжены необходимыми средствами защиты и лекарствами.
В областных школах и детсадах проводится профилактика гриппа и ОРВИ. По региону ежедневно дежурит оперативный штаб, куда вошли представители областного минздрава, Роспотребнадзора и профильных ведомств.