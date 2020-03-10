Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-03-10T16:39+0300
https://ria.ru/20200310/1568391157.html
Подмосковье принимает все необходимые меры для защиты от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568391496_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_efd574a605aa245536431b339365bc95.jpg
РИА Новости

Подмосковье принимает все необходимые меры для защиты от коронавируса

16:39 10.03.2020
622
© Евгений ЕпанчинцевПациент в городской поликлинике
Пациент в городской поликлинике
© Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Одна из основных задач правительства Подмосковья сегодня – это не допустить распространения коронавируса в регионе. Для этого работу школ и других социальных объектов корректируют. Также в регионе каждый день дежурит оперативный штаб. Об этом сообщил телеканал "360".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области выявлен один случай заражения коронавирусом.

"Соответственно, семья заболевшего госпитализирована, чтобы провести наблюдение. Мы принимаем все необходимые меры для контроля", – заверил глава Московской области.

По его словам, особое внимание уделяется аэропортам, а больницы снабжены необходимыми средствами защиты и лекарствами.
В областных школах и детсадах проводится профилактика гриппа и ОРВИ. По региону ежедневно дежурит оперативный штаб, куда вошли представители областного минздрава, Роспотребнадзора и профильных ведомств.
020001
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Семейный финансовый фестиваль
В апреле в Москве пройдет Семейный финансовый фестиваль
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В здании Мосгордумы усилили меры по профилактике коронавируса
Здание Государственной Думы РФ
Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в федеральный бюджет
Кадр из фильма Паразиты
"Паразиты" собрали рекордную кассу в Англии, обойдя "Страсти Христовы"
Подстанция
"Юнипро" хочет подать проект Яйвинской ГРЭС на модернизацию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
Помпео потребовал, чтобы Иран освободил из тюрем граждан США
Собака с необычной стрижкой в Испании
В Испании жители пожаловались в полицию на льва, оказавшегося собакой
Стенд Сбербанка
Госдума рассмотрит законопроекты о сделке с акциями Сбербанка
Пункт обмена валют
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
Гриб саркосцифа алая
В Москве из-за теплой погоды гриб саркосцифа появился на месяц раньше
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Камчатка получит из бюджета 138 млн рублей на зарплату медработников
Сотрудник дорожно-патрульной службы
В Крыму полиция назвала причину аварии с микроавтобусом
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата выявила неэффективные траты средств займа МБРР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
03:02Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья
03:00Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
Лента новостейМолния