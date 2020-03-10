Подмосковье принимает все необходимые меры для защиты от коронавируса

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Одна из основных задач правительства Подмосковья сегодня – это не допустить распространения коронавируса в регионе. Для этого работу школ и других социальных объектов корректируют. Также в регионе каждый день дежурит оперативный штаб. Об этом сообщил телеканал Одна из основных задач правительства Подмосковья сегодня – это не допустить распространения коронавируса в регионе. Для этого работу школ и других социальных объектов корректируют. Также в регионе каждый день дежурит оперативный штаб. Об этом сообщил телеканал "360"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области выявлен один случай заражения коронавирусом.

"Соответственно, семья заболевшего госпитализирована, чтобы провести наблюдение. Мы принимаем все необходимые меры для контроля", – заверил глава Московской области.

По его словам, особое внимание уделяется аэропортам, а больницы снабжены необходимыми средствами защиты и лекарствами.