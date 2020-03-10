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РИА Наука
2020-03-10T16:19+0300
https://ria.ru/20200310/1568390340.html
Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые
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РИА Новости

Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые

16:18 10.03.2020 (обновлено: 16:19 10.03.2020)
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© Фото : David Raichlen of USC and Brian Wood of UCLAМужчина племени хадза (Танзания), сидящий на корточках
Мужчина племени хадза (Танзания), сидящий на корточках
© Фото : David Raichlen of USC and Brian Wood of UCLA
Мужчина племени хадза (Танзания), сидящий на корточках
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване. Авторы считают, что поза, в которой человек отдыхает, влияет на риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Сидячий образ жизни, характерный для современного человека, связан с рисками развития многих заболеваний, вызванных низкой мышечной активностью и замедленным мышечным метаболизмом. С эволюционной точки зрения это довольно странно, потому что адаптационные приемы сохранения энергии должны, по идее, давать виду определенные преимущества.
Чтобы понять, как отдыхали и экономили силы люди до изобретения стульев и диванов, американские ученые из Университета Южной Калифорнии наблюдали за танзанийскими охотниками-собирателями из племени хадза, у которых образ жизни похож на то, как люди жили в прошлом.
"Мы склонны считать, что физиология человека адаптирована к условиям, в которых мы развивались, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи Дэвида Райхлена, профессор биологических наук. — Если бы бездействие было вредно, наша эволюционная история не предоставила нам для этого занятия так много времени".
Во время проведения исследования добровольцы хадза носили устройства, которые измеряли периоды их физической активности и отдыха. Оказалось, что люди этого племени проводили в состоянии физической активности не так много времени — чуть больше часа в сутки. Несмотря на то, что это в три раза больше, чем 22 минуты, рекомендованные министерством здравоохранения США, это значительно меньше, чем ожидали ученые. Другими словами, у наших предков, живущих в согласии с природой, как говорят ученые, был высокий уровень бездействия.
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Наблюдения показали, что люди хадза ведут практически такой же сидячий образ жизни, как и жители развитых стран, проводя в неподвижном состоянии около 9-10 часов в день. Однако у них отсутствуют признаки хронических заболеваний, связанных с длительным сидением. Причина, по мнению авторов, заключается в том, в какой позе они сидят. В периоды бездействия люди хадза сидят на корточках или на коленях. Такие положения предполагают более высокий уровень мышечной активности, чем сидение на стуле.
"Несмотря на то, что у хадза были длительные периоды бездействия, одно из ключевых отличий, которое мы заметили, заключается в том, что хадза часто отдыхают в позах, которые требуют от их мышц поддержания легкого уровня активности — на корточках или на коленях", — говорит Райхлен.
В дополнение к отслеживанию периодов деятельности и бездействия, исследователи использовали специализированное оборудование для измерения мышечной активности ног в различных позах. Сидение на корточках включало в себя большую мышечную активность по сравнению с сидением на стуле.
Ученые предположили, что для легкой активности мышц требуется топливо, которое обычно означает сжигание жиров, поэтому позы на корточках и на коленях могут быть не такими вредными, как сидение на стуле. По крайней мере, у людей хадза крайне редки заболевания сердца и нарушения метаболического обмена, характерные для современных людей из развитых стран, проводящих в офисных, домашних и автомобильных креслах по 10-12 часов в сутки.
Авторы не призывают жителей крупных городов отдыхать или работать, сидя на корточках или на коленях, но периодическое вставание и приседание, а также выбор каких-то более активных поз может стать полезной практикой, снижающей риски для здоровья, связанные с сидячим образом жизни.
"Замена сидения на стуле и связанной с этим мышечной неактивности на более устойчивые позы активного отдыха может представлять собой поведенческую парадигму, которую следует изучить в будущем, — отмечает ученый. — Сидение на корточках не является однозначной альтернативой, но проводить больше времени в позах, которые, по крайней мере, требуют мышечной активности низкого уровня, может быть полезно для нашего здоровья".
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