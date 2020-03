Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые

Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване. Авторы считают, что поза, в которой человек отдыхает, влияет на риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.